Власти Москвы опровергли незаконное использование данных из системы пропусков

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25.05.2020, 8:53, Новости дня

Обработка личных данных пользователей портала для проверки цифровых пропусков в Москве соответствует федеральному закону о персональных данных, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«Согласие на обработку персональных данных, на которое соглашаются пользователи сервиса проверки цифровых пропусков на портале i.moscow, является типовым документом для всех пользователей IT-платформы Московского инновационного кластера. Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведется в строгом соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», – сказал Фурсин, передает ТАСС.

По его словам, данные, указанные при использовании сервиса на i.moscow, используются в процессах выдачи цифровых пропусков для работающих. В частности, при проверке достоверности сведений – работает ли человек в той организации, которую он указал при оформлении своего цифрового пропуска, или нет.

Фурсин также указал, что именно посредством смс и email-рассылки пользователям сервисов i.moscow приходит информация о статусе изменений в его цифровом пропуске, которая также подпадает под понятие «информации и социальной рекламы». «Помимо этого, мы рассылаем справочные материалы по борьбе и профилактике распространения вируса, что также подпадает под федеральный закон о рекламе и ее распространении», – сообщил руководитель департамента.

Ранее СМИ сообщили, что пользователи портала i.moscow якобы подписываются на передачу абсолютно всех данных «от IP-адреса до номера паспорта и названия работодателя» любым третьим лицам с практически любыми целями, включая рассылку рекламы, на срок в 10 лет.

Между тем, ранее в Сети были найдены 37 мошеннических сайтов, телеграм-каналов и Instagram-аккаунтов по продаже поддельных пропусков на период самоизоляции. Жителей столицы предупредили, что предложения в соцсетях оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве являются мошенничеством.



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