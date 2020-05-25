 

В 2021 году ученые исследуют на МКС перепелиные яйца

25.05.2020, 8:53, Разное

Российские исследователи приступят к изучению перепелиных яиц на МКС в 2021 году. По словам заместителя директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимира Сычева, необходимое исследовательское оборудование доставят на станцию в тот же год.
Из-за пандемии коронавируса астрофизикам пришлось изменить первоначальные планы. Если ранее они собирались запустить российский модуль «Наука» в нынешнем году, то теперь все перенесено на более поздний срок. Перепелиные яйца будут помещены в специальный инкубатор, в котором исследователи попытаются вырастить цыплят.

Стоит отметить, что подобные эксперименты уже проводились в 1979 году, когда на орбиту Земли были запущены перепелиные яйца. В 1990 году вылупился первый птенец, а через девять лет живых и невредимых перепелов вернули на планету. Однако происходило все это за пределами МКС.



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