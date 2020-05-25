Нефть подорожала после снижения на обострении геополитической напряженности

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25.05.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром коррекционно растут после снижения на фоне опасений за ухудшение отношений между США и Китая.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,26% – до 35,22 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,78%, составив 33,51 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В понедельник цены на сырье демонстрируют коррекционный рост после снижения в ходе торгов пятницы на фоне опасений за напряженность в отношениях США и Китая в связи с планами Пекина ввести закон о нацбезопасности в Гонконге, и возможностью ответных санкций со стороны Вашингтона. 



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