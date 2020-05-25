ВСУ обвинили ополченцев в размещении артиллерии в жилых кварталах

25.05.2020, 8:48, Новости дня

Украинские военные обвинили ополченцев Донбасса в обстрелах и якобы размещении артиллерии в жилых кварталах.

Как говорится в сообщении объединенных сил, речь идет об артиллерийских системах «рядом с домами в населенных пунктах Васильевка и Яковлевка».

По заявлению силовиков, было выпущено «32 снаряда калибра 122 мм по украинским защитникам у Каменки».

«А с территории поселка Байрак – три десятка 122 мм снарядов по позициям объединенных сил возле Новолуганского», – передает РИА «Новости» заявление представителей ВСУ. Как они утверждают, на улицах «Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

Украинские военные заявили, что якобы «никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь» по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре.

Напомним, в начале мая при обстрелах в ЛНР погибли два ополченца.