 

Самое долгожданное: власти Москвы рассказали о новом этапе снятия ограничений из-за COVID-19

25.05.2020, 8:32, Разное

В Москве возобновилась работа строительных предприятий и многофункциональных центров государственных услуг “Мои документы”, частично “реанимирован” каршеринг. Однако и после этого жизнь в городе не похожа на прежнюю. Передвигаться можно лишь при наличии цифрового пропуска, тогда как в Московской области их отменили 23 мая. Горожане все чаще интересуются, когда снимут карантин в Москве.

Заместитель мэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов 25 мая рассказал о следующем этапе смягчения карантина. По его словам, администрация планирует разрешить торговлю непродовольственными товарами. Заммэра пояснил: в этой сфере трудоустроено много людей, поэтому она имеет большое значение для экономики столицы.

“Когда у нас не работает непродовольственная торговля, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство”, – цитирует Ефимова “Москва 24”. Говоря о том, когда снимут карантин в столице, он добавил, что сразу после непродовольственной торговли в мэрии намерены “оживить” сферу бытовых услуг, ведь в ней задействована огромная доля представителей малого бизнеса.



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