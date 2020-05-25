Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег

25.05.2020, 8:30, Новости дня

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, ответил на критику в свой адрес после публикации интервью о низких заработках артистов из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Глушко, он осознает, в какой непростой ситуации находятся люди из-за пандемии коронавируса. «Но, друзья мои, я призываю вас придержать лошадей вашей справедливой ярости и быть аккуратнее в суждениях о людях, основываясь на информации, которую вы черпаете в СМИ, вероятно. Речь идет о статье, которая пару дней назад появилась, где якобы с моей прямой речью говорится о том, что я сетую на то, что старикам платят деньги, а артистам нет», – сказал Глушко в своем Instagram.

Опубликованную статью артист назвал «бредом» и «фейком», а вызвавшее резонанс высказывание «вывернутым и вырванным из контекста». При этом артист указал, что «карму еще никто не отменял».

«Я в силу скромных своих возможностей всегда пытался помогать, я никогда не кичился этим, но уж коль ситуация вынудила, я могу это сказать, мне нечего стыдиться», – добавил Глушко, призвав людей «не верить всему, что пишут».

Напомним, ранее портал Teleprogramma.pro опубликовал интервью с Глушко, в ходе которого артист пожаловался, что пандемия коронавируса ударила по их с Наташей Королевой семейному бюджету. Также он якобы заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию, артисты «не имеют ни копейки». Высказывание Глушко вызвало широкий общественный резонанс.

Между тем, дрессировщик и гендиректор Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» негативную реакцию на высказывание продюсера Иосифа Пригожина о «чудовищном положении» артистов в период пандемии, выразив мнение, что большинство СМИ и критиков очень поверхностно оценили его слова.

По словам Запашного, продюсер подразумевал под словом «артист» не только знаменитостей. «Пригожин копнул гораздо глубже. И говорил обо всех деятелях искусства, которые разбросаны по всей нашей огромной стране», – отметил он.

Дрессировщик напомнил, что в российских городах есть огромное количество культурных учреждений, в которых работают люди, в хорошие времена не зарабатывавшие больших денег, а сейчас для них и вовсе наступило настоящее безденежье. «И они, как и многие наши граждане, сегодня испытывают большие финансовые сложности», – сообщил Запашный.

По его мнению, СМИ неправильно интерпретировали слова Пригожина, вырвав из контекста главную мысль. «Его просто неправильно поняли», – заключил артист.

Ранее музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы продюсера Иосифа Пригожина на «тяжелое» положение артистов из-за отмененных концертов. Певец и композитор Юрий Лоза также раскритиковал Пригожина за слова о «чудовищной ситуации», в которой оказались артисты из-за отмененных концертов и упавших доходов.