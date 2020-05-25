 

При хлопке газа в многоквартирном доме в Казани пострадал один человек

25.05.2020, 8:30, Разное

В Казани в жилом многоквартирном доме произошел хлопок газа. В результате пострадал один человек.
Как пишет сайт Инфореактор, местом чрезвычайного происшествия стала трехкомнатная квартира. Пресс-служба регионального МЧС РФ уведомляет СМИ об одной пострадавшей, хозяйке квартиры, в которой и произошел хлопок.

На данный момент жильцов дома экстренно вывозят в предоставленное временно жилье. Следует отметить, что причиной инцидента стала утечка газа, однако пожара вследствие этого не было.

Сейчас на месте продолжаются спасательные работы. Случай аварии расследуется для выявления новых обстоятельств и фактов.



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