 

Мнение: Опознан “Хунгуз”

25.05.2020, 8:20, Разное

Относительно вопроса с убитым человеком https://colonelcassad.livejournal.com/5890735.html, у которого были российские рубли и рюкзак с позывным "Хунгуз".
Им оказался некий Алекса Дурич из Косово, воевавший на территории бывшей Югославии. Откуда у него 10-рублевка и почему надпись на русском, по-прежнему вопрос.

PS. Также вчера, после отвода войск ЛНА от Тархуна (на штурме Триполи можно ставить крест) были замечены вот такие вот ребята.


Гаубицам Мста-Б.

Колонна от Тархуна проследовала в Бани-Валид.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Борис Смоклин рассказал, как добивался любви младшей на 23 года жены

27.04 / Сергей Шойгу заявил о досрочном завершении учебного года в образовательных учреждениях Минобороны

30.04 / Эксперт назвала доступные способы продления жизни

02.05 / «Вот это тёлочка»: Юлия Ковальчук поразила мужа своим преображением

29.04 / В Москве за сутки умерли еще 67 человек с коронавирусом

17.04 / У РФ есть все шансы повторить сценарий Китая или США — биолог Александр Панчин о COVID

10.04 / Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами

06.04 / Мнение: России будет хуже всех! В Штабе Навального запой и оргия!

20.04 / Учёные: Просмотр порнофильмов может привести к импотенции

30.04 / Мнение: Правила поведения в треугольниках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска