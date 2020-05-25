Мнение: Опознан “Хунгуз”

25.05.2020, 8:20, Разное

Относительно вопроса с убитым человеком https://colonelcassad.livejournal.com/5890735.html, у которого были российские рубли и рюкзак с позывным "Хунгуз".

Им оказался некий Алекса Дурич из Косово, воевавший на территории бывшей Югославии. Откуда у него 10-рублевка и почему надпись на русском, по-прежнему вопрос.

PS. Также вчера, после отвода войск ЛНА от Тархуна (на штурме Триполи можно ставить крест) были замечены вот такие вот ребята.



Гаубицам Мста-Б.

Колонна от Тархуна проследовала в Бани-Валид.