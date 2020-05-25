Газ взорвался в жилом доме в Казани

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25.05.2020, 8:16, Новости дня

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Казани, пострадал один человек, жильцов эвакуируют, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

«Произошел хлопок бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в трехкомнатной квартире № 40 на пятом этаже без дальнейшего горения. Пострадала хозяйка квартиры, личность устанавливается. Производится эвакуация людей», – передает ТАСС сообщение главка.

По данным МЧС, инцидент произошел в доме № 19 на улице Волгоградской в Московском районе Казани в 06.40, пожару присвоен ранг № 1.

«На базе школы 64 создан пункт временного размещения. Состояние здания оценит комиссия. Эвакуированы 52 человека, из них 10 детей», – говорится в сообщении.

Сейчас жителям первого и четвертого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры, уточнили в ведомстве.

В минздраве Татарстана РИА «Новости» сообщили, что пострадавшая госпитализирована в больницу №7 Казани с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и различными ожогами.



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