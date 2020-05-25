«Я видел Смерть, летящую над Москвой» и другие истории от наших читателей

25.05.2020, 8:10, Разное

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Три Смерти в небе

Весьма необычный случай произошёл вчера вечером. Дело происходило в сумерках – говорят, именно тогда можно визуально уловить сущностей более тонких миров, что, похоже, и случилось. Лёжа на диване у противоположной стены от компьютера, я смотрел записи передач с ютуба на экране монитора.

Окно у меня вечером всегда распахнуто от штор и занавески, чтобы можно было видеть звёзды и луну, правда, вчера день был довольно хмурый и облачный.

И вот под вечер я краем глаза уловил за окном где-то вдали какое-то отчётливое движение. Будто бы чёрный воздушный змей был кем-то запущен в небо. Но едва стоило перевести свой взгляд на этот объект, как чёрный далёкий силуэт попросту растворялся, быстро бледнея под тон серых вечерних облаков.

Усталость под конец дня, обман зрения, мало ли что, однако ситуация повторилась несколько раз. Именно краем глаза, боковым зрением, пока основной взор сфокусирован на экране, где-то за окном вдали маячил на одном и том же месте довольно чётко чёрный силуэт. Но едва стоило посмотреть туда, как он за мгновение плавно растворялся. Не просто исчезал, словно был и нет, а именно растворялся, сливаясь с окружением.

Чёрный силуэт напоминал знаменитую фигуру Смерти или же точнее Мрачного Жнеца (Grim Reaper) в символических представлениях и изображениях. В какой-то момент помимо этой далёкой чёрной фигуры боковое зрение стало замечать ещё две парящие в небе аналогичные фигуры. Уже поближе, одну вдали, другую же довольно близко, буквально во дворе над крышами домов или на уровне последних этажей.

Чёрные фигуры были определённо гораздо ниже уровня серых облаков. Двигались не синхронно, каждая сама по себе. Заметил, что они всё-таки не просто парили примерно на одном месте, как воздушный змей, подхваченный ветрами, а всё-таки плавно плыли по воздуху. Напоминало различные изображения в духе «Смерть над городом» или «Смерть в небе».

Так как теперь из доступного поля зрения через окно было видно уже три такие чёрные фигуры, то наиболее близкие можно было чуть получше рассмотреть. Определённо густо-чёрные очертания, не дымка, не размытое пятно, но утверждать, что виднелась прям текстура ткани чёрных лохмотий – я не могу. Быть может, чёрное «одеяние» имеет совершенно другую природу и структуру, нежели просто мантия или ряса с капюшоном.

Но самым интересным в этих фигурах были металлического отблеска косы, дополнявшие вид Мрачных Жрецов, но очень необычным образом – косы были направлены вниз, серебристое лезвие проходило как бы под ногами чёрных фигур. Как ведьмы в представлениях людей летают на метле, так, будто бы, мрачные жрецы Смерти летали на этих косах.

Самым подходящим сравнением будет довольно смешное и нелепое – как если бы это был самокат. Они держались за массивную рукоять, а нижняя часть фигур (ни ног, ни обуви я не лицезрел, как и костяных белых пальцев, которыми бы держались за рукоятку косы) не сказать, что прямо-таки опиралось на широкое металлического цвета лезвие, но тем не менее косы контрастом располагались именно так – у подножья чёрных фигур.

У самой-самой дальней из трёх косу было почти не разобрать, слишком далеко был силуэт, и только его черноту и очертания удавалось тогда впервые поймать боковым взором. У ближайших такая металлического блеска серебристая коса виднелась весьма и весьма отчётливо. Однако же взгляд перевести на них и сфокусировать, чтобы рассмотреть детали, было невозможно.

Едва я не без определённой доли испуга выглядывал в окно, как все три фигуры плавно таяли и растворялись примерно за секунду. Лишь в самый миг движения глаз их можно было как-то разглядеть, убедиться, что не чудится, но уже через мгновение они сливались с серым небом и серыми же в сумерках очертаниями ближайших зданий.

Выглядело так, что в нашем районе зависают и плавают по небу на уровне крыш и верхних этажей, как минимум, три вот такие фигуры Мрачных Жнецов, увидеть которых удалось в сумерках, и, по сути, боковым зрением из окна. Быть может, опущенные вниз косы для них что-то символизируют, мол, сегодня вокруг них нет смертельно больных или что-то такое.

Естественно, ни о каком розыгрыше с воздушными змеями или квадрокоптерами не может быть и речи. Достаточно выглянуть в окно или даже подойти к нему, чтобы убедиться, что в небе ничего не видно.

Сущности были как бы не материальны, едва уловимы, но при этом даже в боковом зрении две ближайшие имели вполне себе чёткие очертания и контуры, плюс разницу между «одеянием» и «косой» можно было очень хорошо уловить.

Ведь я бы вам про это даже не написал, сбросив всё на усталость, вечер, обман зрения, что-то попало в глаз, хотя в логические объяснения совсем не верится после сразу трёх плывущих по воздуху подобных фигур.

И тем не менее, когда кругом царит настоящая ЭПИДЕМИЯ, когда постоянно за окном виднеются машины скорой помощи, из домов в квартале выносят трупы и заражённых людей, мне кажется, что я видел то, что видел – зависшие и парящие в небе, плывущие неторопливо и плавно над домами мрачные фигуры жнецов Смерти…

Я не видел костяных пальцев на рукояти, не видел белых черепов, выглядывающих из-под чёрных капюшонов, и, может, оно и к лучшему. Только фигуры с косами широкого лезвия, причём верхняя тупая сторона косы направлено вниз к земле, а само остриё как бы под ногами у этих фигур.

Не могу утверждать, что на лезвия своих кос они именно опирались чем-то, если у них вообще есть ноги, однако же, чёрные вытянутые силуэты с определённо выраженными очертаниями головы, плеч и туловища, так сказать, антропоморфные фигуры, будто бы в чёрном одеянии типа рясы, обратившейся к низу в лохмотья, держащие свои серебристые косы лезвием вниз, остриём от себя назад, в разгар эпидемии вируса показали себя в сумерках, если смотреть не на них конкретно, а лишь замечать их фигуры в небе боковым зрением.

Из-за обстоятельств вокруг я скорее склонен утверждать, что это не игры воображения или обман зрения, а, непосредственно, вот такое отражение реальной нашей действительности в эпоху эпидемии – вокруг незримо, почти неуловимо для взора, снуют Мрачные Жнецы…

Автор: Анонимно

Треугольник в небе

Здравствуйте, уважаемые читатели! Есть одна история из детства, которую я ребёнком боялся рассказывать даже родителям, а потом она как-то забылась.

Мне было лет 8. Декабрь, предновогодняя ночь. Полярный Урал. Ночь, часов 10-11 ночи, на улице порядка -20, что для наших широт и времени ещё порядочная жара. Я шёл уже рядом с домом, в прямом смысле слова считал звёзды.

И вдруг вижу – по небу летит какой-то яркий светящийся белым светом вытянутый треугольник, на вид абсолютно плоский, прямо перед носом у него одна светящаяся точка, а позади – три. Характерно то, что в на недолгое время наблюдения явления вокруг как будто исчезли все окружающие звуки – скрип снега, шум ветра, гул котельной неподалёку.

Прошло не более минуты – и треугольник так же бесшумно скрылся из виду за горой Золотая. Прежний окружающий мир вернулся, в том числе и звуки. Позже соседи рассказывали, что видели там какие-то лучи, но так как дело было зимой, близко никто не подходил.

Что это было? Вряд ли праздничные глюки перепившего совершеннолетнего…

Автор: Андрей

Паранормальные фото на даче

Здравствуйте! Эти фото я делал в прошлом году. Из-за того, что мне приходится частенько пересекаться с разными паранормальными явлениями дома, то, будучи на даче у друга, я решил периодически выходить на улицу и фотографировать. На даче уличного освещения нет – ни во дворе, ни на проходной улице. Тумана не было.

Первое фото на соседский дом.

За спиной дверь в вагончик (дома еще нет — строится), потом поворот направо (90 градусов) на фоне машины уже туманность. Я так понял, что это я вспугнул сущность.

Оригинальное фото

Осветленное в редакторе

Третье фото — один шаг вперед и поворот направо (90 градусов). Сущность в скором порядке сваливает.

Оригинальное фото

С фильтром в редакторе

Никаких проявлений не было — ни шумных, ни световых. Случай. Но я выходил не один раз до этого и после. Попалось такое только один раз. Не считая орбов. Они всегда, количество разное обычно.

Автор: Сергей М.