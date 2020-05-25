Цирк бы позавидовал полёту «патриотической украинской мысли»!

25.05.2020, 8:10, Разное

25.05.2020 | Фёдор КОЛОСКОВ

Сегодня мы поговорим с вами о клоунах. Но не тех, которые работают в круглых зданиях с куполом (исключение – имеющий такие же признаки дом на улице Грушевского в Киеве), а о различных чиновниках и политиках Украины. Ведь после их некоторых заявлений возникает недоумение: а не ошиблись ли эти люди с выбором места работы? Ведь веселить народ своими перлами у них получается куда лучше, чем руководить страной, министерством, учреждением или принимать законы.

Откуда, мол, и что за географические новости?

Разумеется, в каждой стране в парламент время от времени проникают фрики, а чиновники способны «отчебучить» что-нибудь этакое, выдающееся. Не говоря уже об «альтернативных» исторических теориях, способных удивить обывателя, слабо знакомого с историческими фактами. Но, в отличие от всего мира, где подобные «художества» остаются уделом маргиналов, на Украине шокирующие заявления политиков и чиновников поставлены на поток, а альтернативные «научные открытия» стали частью официальной науки и даже проникли в утверждённые министерством образования учебники.

У многих на слуху байки про «вырытое древними украми» Чёрное море, мову, занесённую на землю 10 миллионов лет назад с Венеры и являющуюся прародительницей санскрита. Но если вы думаете, что этим географические и лингвистические чудеса украинской «науки» ограничены, то глубоко ошибаетесь. Буквально на днях в соцсетях разразилась буря хохота над украинским учебником географии 8 класса, рекомендованным министерством образования, где буквами по бумаге записано, что белорусы, болгары и русские – не славяне. «Славяноязычные жители РФ имеют угро-финское происхождение, а ближайшие к ним по языку болгары – тюркское. Языково ближайшие к украинцам белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки – славянское, а белорусы – балтийское», – учит детей украинское образование.

Однако подобных «открытий» Минобразования оказалось мало, и оно окончательно решило добить мировую географию, а заодно и историю. Чтобы вы были в курсе – французы, испанцы, турки, португальцы, индусы и даже евреи есть не кто иной, как потомки галичан, которые «расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины».

Повторяем: это не маргинальные теории, а официально утверждённый украинский учебник.

Если во времена Советского Союза бродила байка о том, что СССР – родина слонов, то современной Украине, ударными темпами переписывающей свою историю, этого показалось мало. Как считают украинские учёные, мнение которых является официальной позицией науки и государства, Украина – родина ВСЕГО. Абсолютно! Начиная с приручения верблюдов, изобретения колеса до «украденных Россией» технических, научных, военных культурных достижений. Ещё во времена правления Виктора Ющенко его брат Пётр организовал выставку портретов «великих украинцев», среди которых оказались не только полячка Роксолана, молдаванин Пётр Могила, именовавший себя «босоногим русским философом», но и Игорь Сикорский, Сергей Королёв, Юрий Гагарин. Автора, как-то посетившего эту выставку, особо впечатлил «великий украинец» Исаак Дунаевский.

Странно, что в экспозиции не разместили икону Иисуса Христа, который, по словам украинских «исследователей», родился в галичанской (галилеянской) Коломые. Возможно, скоро разместят, учитывая включение в учебник географии соответствующего «открытия». А чтобы «страна-агрессор» больше не пыталась «украсть украинскую историю», видный киевский адвокат Андрей Федур предложил… переименовать Украину в Русь.

Учение – тьма, а неучение – свет

В общем-то, все эти выходки с историко-географическими «откровениями» о давних временах относительно безобидны, если пренебречь шовинистическим угаром, ради которого они выдумываются и тиражируются. Несколько более серьёзны идиотизмы, касающиеся более близких к нам времён. Взять «откровения» о том, что российская платформа «Армата», ставшая основой для нескольких классов бронированных боевых машин, включая танк Т-14, «на самом деле» является «украденным у Украины» экспериментальным харьковским танком «Объект 477 Молот»? Какие основания для такого утверждения у украинских «исследователей»? А как же без них! Калибр пушки, мощность двигателя, наличие динамической защиты и необитаемая башня.

А какую реакцию вызовут у вас заявления украинской прессы о наличие в этой стране «королевских танкистов»? «Гондурас – республика», – скажет кто-то, кто смотрел фильм «Властелин колец» в переводе Гоблина. Но «королевские» танкисты в стране, которую по какой-то странной ошибке так и не назвали Гондурасом, имеются. Танкисты из бригады, носящей имя «короля» Даниила Галицкого, который, как известно науке, так и не принял от папы римского королевскую корону.

С наукой и культурой у Украины вообще «особые отношения»: они ей «угрожают». Чего стоят одни санкции, с подачи СНБО Украины наложенные на днях Владимиром Зеленским на ряд российских вузов, научных учреждений и учреждений культуры. По мнению СНБО, Московский госуниверситет, Тульский госпедуниверситет, АН Татарстана, Российское географическое общество, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. Пушкина и ряд исторических и археологических учреждений угрожают безопасности Украины. Учитывая содержимое украинских учебников истории и географии – да, угрожают! В отличие от Кунсткамеры, которая не удостоилась такой чести то ли из-за родства членов СНБОУ с её экспонатами, то ли ещё по какой причине.

Одновременно с историческими (во всех смыслах) санкциями были продлены на три года введённые П. Порошенко санкции против российских социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и ряда сервисов вроде почтовой службы «Мэйл.ру» и «Яндекс». Причём при Порошенко аргументом для введения санкций против последнего сервиса было то, что «российские танки, воспользовавшись сервисом «Яндекс-пробки», смогут объехать киевские пробки». Интересно, клоуны из украинского СНБО всерьёз верят в то, что в каждом российском танке установлен бытовой спутниковый навигатор, оборудованный «Яндекс-пробками»? Именно им, а не скажем, «Гугл-пробки».

И сам не ам и другим не дам

Сегодня на Украине День Победы находится под полуофициальным запретом. Полностью запрещена вся символика, под которой наши предки победили нацизм: Знамя Победы, георгиевские/гвардейские ленты, советские ордена, советская военная форма и т. п. В перечне официальных дат 9 мая всё ещё числится, но неонацистские группировки всячески преследуют тех, кто пытается устроить в этот день празднование, а вышедшие на них рискуют если не получить побои от нацистов, то «заработать» административное или даже уголовное наказание, если представители властей усмотрят в этом «пропаганду» запрещённых символов. Официозные же мероприятия проводятся днём ранее, «как у Эвропе», называются «днем памяти и примирения» и проходят они под лозунгом «Никогда снова». Это следует понимать – никогда снова не бороться с нацистами, а помнить их и примириться с ними?

Судя по всему, да. Ведь в ходе такой «памяти и примирения» В. Зеленский при перечислении преступлений нацизма упомянул село Кортелисы и призвал почитать «героев ОУН и УПА», которые-то на самом деле и уничтожили более 2 тысяч жителей этого села. На следующий день он упомянул члена ОУН Олену Телигу. «Оуновка, которая в том числе была виновницей (трагедии. – Ф.К.) в Бабьем Яре 1941 года, который он накануне упоминал! То есть она прямо ответственна за истребление в 1941 году евреев в Киеве, и теперь она, оказывается, герой Украины, которая воевала с нацизмом. Вот вам, собственно, это полное раздвоение», — прокомментировал экс-директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.

Настоящую истерику украинского посла в Турции Андрея Сибиги вызвало исполнение в городке Аланьи 9 мая местными артистами военной песни «Катюша», являющейся одной из «визитных карточек» празднования Дня Победы. Эта любимая во всём мире песня настолько взбесила украинского посла, что он принялся грозить Турции: «Хочется думать, что наших турецких друзей в Аланьи ввели в заблуждение. Поддержка мэрией Алании «рашистской» провокационной акции является пренебрежением чувств миллионов украинцев. Неужели украинскому туристу больше не рады в замечательной Аланьи?» Ещё один дипломат, военный атташе Украины в США Борис Кременецкий к Дню Победы разослал ветеранам, эмигрировавшим из СССР, призыв отпраздновать Победу «защитой территориальной целостности и суверенитета Украины от российской агрессии».

Яблоки, говорят, падают недалеко от яблони. Особенно если учесть, что именно экс-глава украинского МИД Павел Климкин в очередной раз подтвердил свою кличку Чугункин, родив абсолютно непробиваемый здравым смыслом и логикой чугунный тезис: РФ не вправе отмечать День Победы.

Наиболее же потрясшей меня в последние дни стала реприза украинских клоунов от дипломатии о «краже Россией Знамени Победы». Запрещённого, кстати, на Украине. Приводим с сохранением грамматики и стилистики оригинала бред, который украинский МИД перевёл на русский язык в меру своих познаний: «В конце апреля 1945 года во время Берлинской операции одним из первых в купол Рейхстага добрался до разведывательной группы, которой был украинец Степан Орешко (фото порно справа, с фонариком на куртке)… Эта история не о том, кто поставил флаг победы, а о том, как пропаганда искажает историческую память. Какие-то факты превратились в миф, а некоторые забыли по точке тоталитарного режима».

Вот уж воистину «порно справа»! Иным словом подобные заявления дипломатов страны, которая не желает признавать Победу над нацизмом своим праздником и призывает к примирению с нацистами, назвать невозможно. Причину же массовой клоунады украинских дипломатов раскрыл политолог Михаил Погребинский: по его мнению, и они, и даже глава МИД Дмитрий Кулеба могут лишиться постов, если перестанут ругать Россию.

Геноцидный «ренессанс»

Война, Бабий Яр, холокост… Увы, но современная Украина, где нацистские выродки, руководствуясь принятыми законами, уничтожают памятники освободившим её советским воинам и военачальникам, недалеко ушла от времён гитлеровской оккупации. И не только тотальными запретами на всё русское и русскоязычное. На днях стало известно о том, что в феврале этого года некий «Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции» потребовал от главы еврейской общины города Коломыи Якова Залищикера в целях «борьбы с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями» предоставить полиции «копию устава, список членов общины с адресами и мобильными телефонами, список студентов еврейской национальности в вузах Коломыи». Хорошо еще не потребовали, как гитлеровцы в сентябре 1941 года в Киеве, обратиться с воззванием: «После санобработки все евреи и их дети, как элитная нация, будут переправлены в безопасные места».

Учитывая национальность нынешнего украинского президента, далеко не все украинские нацисты считают «кошерным» столь прямо «наезжать» на евреев, как в Коломые. Куда безопаснее – на русских и священников УПЦ Московского патриархата. Как это сделал мэр города Нетишина Хмельницкой области Александр Супрунюк, обвинивший священников УПЦ МП в «сознательном заражении людей» и написавший об этом донос в Службу безопасности Украины.

Учитывая стремление официального Киева расправиться с «неправильным» населением Донбасса (как это видят украинские политики, многие помнят: «фильтрационные» лагеря для тотального размещения всего населения региона, включая детей, которых планируется разлучать с родителями), тема геноцида в заявлениях украинских клоунов от политики не исчерпана. Не далее как 15 мая чиновники из офиса президента, видимо, не читавшие Минских соглашений, исключили возможность законодательного закрепления особого статуса Донбасса. Даже не поинтересовавшись у своего шефа, кем после этого он будет выглядеть, настаивая на очередном созыве «нормандской четвёрки».

Ещё одна «прорывная» идея главы офиса президента и вроде бы юриста, а не клоуна по специальности Андрея Ермака, касающаяся переговоров в Минске: вместо очень неудобных переговорщиков из Донецка и Луганска быстренько порешать все проблемы Донбасса с «карманными» представителями региона, проживающими на территории, подконтрольной Киеву. Именно они, а вовсе не представители непризнанных республик, по мнению Ермака, должны будут послушно утвердить любые требования украинской стороны: о выборах на неподконтрольной Киеву территории, о расформировании вооружённых сил Донецкой и Луганской республик, о восстановлении украинского контроля над их границей с Россией… Да мало ли на что ещё хватит буйной фантазии украинских чиновников, работающих в амплуа ковёрных?

Сколь верёвочка ни вейся…

Увы, но даже откровенные бред и клоунада особо «упоротых» политиков и чиновников не является индульгенцией от не тех последствий, на которые они рассчитывают. Так заместитель главы «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, сын «самого пророссийского политика Украины» Натальи Витренко, как бы ни старался буквально каждый день делать идиотские заявления о злой РФ и скорой победе над «москальским Мордором», на днях оказался на улице. Разумеется, «по политическим мотивам». И теперь вынужден рассказывать, насколько некомпетентен его бывший шеф Андрей Коболев.

Совсем не тот эффект принесло «конгениальное» решение В. Зеленского вернуть «в обойму» высокопоставленных чиновников экс-президента Грузии Михаила Бе-бе-бе Саакашвили. Родина обвиняемого в преступлениях политика обиделась и отозвала своего посла. На что обиделась? Почему не поняла «мудрости» Зеленского? Зато сам красавец-грузин, обожающий надевать штаны задом наперёд, уже отличился, потребовав прекратить сотрудничество Украины с МВФ, без которого она обанкротится уже в этом году.

Но, пожалуй, вишенкой на торт рассказа о фейерверке украинских научных, дипломатических и политических идей, почему-то воспринимаемых совсем не так, как рассчитывают их авторы, является ИДЕЯ (именно в таком написании!) самого влиятельного украинского аналитического еженедельника «Зеркало недели». По мнению издания, РФ незаконно стала членом ООН. А значит, Украина должна и имеет право ставить вопрос о правомочности пребывания РФ в ООН и Совете Безопасности. Проще говоря, исключить «страну-агрессора» не только из числа постоянных членов Совбеза, но из самой Организации Объединённых Наций.

Воистину неограничен поток сознания украинских деятелей, которые могли бы стать гениальными клоунами, руководствуйся они не дипломами и голосами избирателей, а собственным призванием.