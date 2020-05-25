 

Как Её Величество королева Елизавета II в кустах пряталась

25.05.2020, 8:10, Разное

von ALYSSA MORIN | Übersetzt von  | Sa., Mai. 23, 2020 

Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Королевские особы –  они такие же, как мы!

Мы все бывали в ситуации, когда нам хотелось пригнуться, спрятаться куда-нибудь чтобы не  встретиться с кем-то. Ну так  вот,  то же самое однажды  случилось с королевой Елизаветой II.

В новом документальном фильме ITV , озаглавленном  «Our Queen: Inside the Crown»  (“Наша королева: изнанка жизни  на  престоле”), в специальном выпуске показана королева, скрывающаяся в кустах  в Букингемском дворце, чтобы избежать встречи с  одним из ее гостей, которого  считали  одиозным персонажем.

Это  произошло в 1978 году, когда румынский диктатор Николае Чаушеску посетил Букингемский дворец.

И хотя многие фанаты  королевской  семьи  отмечали, что Её Величество Елизавета II общалась  и  с другими сомнительными общественными деятелями, такими как Владимир Путин, сирийский лидер Башар-Асад и диктатор Зимбабве Роберт Мугабе, никто не оставил такого впечатления, как Чаушеску.

В документальном фильме рассказывается о том, что румынский диктатор со своей женой Еленой прибыли с  четырехдневным  визитом  в Лондон. Как и для  большинства  гостей Букингемского дворца, для  них,  по  традиции,  был дан  обед.

В то же время, этот  визит  явно был  плохо  воспринят обществом, так как  британцы не любили Чаушеску.

«Пресса начала задавать вопросы министру иностранных дел», –  сказал Роберт Хардман в документальном фильме, который вышел в четверг.

Он отметил, что люди начали спрашивать: «Почему мы пригласили  этого монстра приехать в Британию?»

Согласно документальному фильму, королева и принц Филипп приветствовали  прибывших Чаушеску   на лондонском вокзале Виктория. Затем, все они поехали  в карете с открытым верхом  в Букингемский дворец.

Несмотря на учтивость  и следование королевскому протоколу, королева Елизавета, видимо, не могла общаться с румынским диктатором.

В определенный  момент она решила спрятаться за кустом, чтобы избежать встречи с  Чаушеску.

«В то  время когда они находились во дворце, она вывела  свою  собачку-корги на прогулку в сад  и увидела, как Чаушеску  идут  по  другой дорожке», – рассказал  Хардман в документальном фильме. «Она подумала: «Я действительно не могу разговаривать с ними», поэтому в первый и единственный раз в своей жизни она действительно  спряталась в кустах во дворцовом  саду, чтобы избежать  встречи со своими гостями».

В дополнение к этой  истории  тогдашний  британский министр иностранных дел лорд Дэвид Оуэн  сказал в документальном фильме: «Королева толерантно  воспринимает встречи со многими разными людьми, но Чаушеску  –  это  было слишком много для нее. Она дала понять, что ей не понравился этот визит!»

Неизвестно, заметил  ли Чаушеску королеву Елизавету II, прячущуюся за кустом, чтобы избежать встречи с ним. Однако ясно одно: Её Величество  является экспертом по уклонению от встреч  со своими  гостями.



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