Как Её Величество королева Елизавета II в кустах пряталась

25.05.2020, 8:10, Разное

von ALYSSA MORIN | Übersetzt von | Sa., Mai. 23, 2020

Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Королевские особы – они такие же, как мы!

Мы все бывали в ситуации, когда нам хотелось пригнуться, спрятаться куда-нибудь чтобы не встретиться с кем-то. Ну так вот, то же самое однажды случилось с королевой Елизаветой II.

В новом документальном фильме ITV , озаглавленном «Our Queen: Inside the Crown» (“Наша королева: изнанка жизни на престоле”), в специальном выпуске показана королева, скрывающаяся в кустах в Букингемском дворце, чтобы избежать встречи с одним из ее гостей, которого считали одиозным персонажем.

Это произошло в 1978 году, когда румынский диктатор Николае Чаушеску посетил Букингемский дворец.

И хотя многие фанаты королевской семьи отмечали, что Её Величество Елизавета II общалась и с другими сомнительными общественными деятелями, такими как Владимир Путин, сирийский лидер Башар-Асад и диктатор Зимбабве Роберт Мугабе, никто не оставил такого впечатления, как Чаушеску.

В документальном фильме рассказывается о том, что румынский диктатор со своей женой Еленой прибыли с четырехдневным визитом в Лондон. Как и для большинства гостей Букингемского дворца, для них, по традиции, был дан обед.

В то же время, этот визит явно был плохо воспринят обществом, так как британцы не любили Чаушеску.

«Пресса начала задавать вопросы министру иностранных дел», – сказал Роберт Хардман в документальном фильме, который вышел в четверг.

Он отметил, что люди начали спрашивать: «Почему мы пригласили этого монстра приехать в Британию?»

Согласно документальному фильму, королева и принц Филипп приветствовали прибывших Чаушеску на лондонском вокзале Виктория. Затем, все они поехали в карете с открытым верхом в Букингемский дворец.

Несмотря на учтивость и следование королевскому протоколу, королева Елизавета, видимо, не могла общаться с румынским диктатором.

В определенный момент она решила спрятаться за кустом, чтобы избежать встречи с Чаушеску.

«В то время когда они находились во дворце, она вывела свою собачку-корги на прогулку в сад и увидела, как Чаушеску идут по другой дорожке», – рассказал Хардман в документальном фильме. «Она подумала: «Я действительно не могу разговаривать с ними», поэтому в первый и единственный раз в своей жизни она действительно спряталась в кустах во дворцовом саду, чтобы избежать встречи со своими гостями».

В дополнение к этой истории тогдашний британский министр иностранных дел лорд Дэвид Оуэн сказал в документальном фильме: «Королева толерантно воспринимает встречи со многими разными людьми, но Чаушеску – это было слишком много для нее. Она дала понять, что ей не понравился этот визит!»

Неизвестно, заметил ли Чаушеску королеву Елизавету II, прячущуюся за кустом, чтобы избежать встречи с ним. Однако ясно одно: Её Величество является экспертом по уклонению от встреч со своими гостями.