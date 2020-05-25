Пережившие клиническую смерть пациенты шокировали ученых рассказами

25.05.2020, 8:09, Разное

Ученых шокировала информация о том, что люди, пережившие клиническую смерть, имели практически одинаковый опыт. Израильские исследователи провели опрос у людей, находившихся в предсмертном состоянии или попавших в катастрофу, чтобы выяснить, как работает мозг в экстремальных условиях.

Оказалось, что респонденты не «парили над своим телом», как традиционно рассказывают люди, пережившие клиническую смерть. Они утверждали, что словно «вселялись» в тех, кто стоял рядом с их телом. Пациенты полагали, что чувствуют чужие эмоции. Специалисты объясняют это тем, что префронтальная кора головного мозга, а также височная и теменная доли, ответственные за эмоциональное восприятие и воспоминания, дольше функционируют, поскольку у них сохраняется кровоснабжение.

В свою очередь участники исследования, попадавшие в автокатастрофы, заявляли, что в этот момент время для них словно останавливалось. Им удавалось «просмотреть свою жизнь, будто она являлась кинофильмом». Подобное восприятие времени специалисты связывают с выбросом адреналина в кровь, из-за этого может возникнуть ощущение, что оно «застывает» или «растягивается».