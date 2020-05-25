 

В администрации президента раскритиковали законопроект о регулировании работы такси

25.05.2020, 8:08, Новости дня

Государственно-правовое управление президента не поддержало законопроект о регулировании таксомоторной деятельности, который уже около двух лет рассматривается Госдумой.

Из отзыва, направленного на имя главы профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева, следует, что законопроект не учитывает поддержанные управлением и направленные в комитет замечания и предложения Экспертного управления президента и Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. «При доработке законопроекта также не учтены замечания и предложения Минтранса России, согласованные с ФСБ России. Эти замечания сохраняют свою актуальность, в связи с чем они нуждаются в рассмотрении и учете», – говорится в тексте, передает ТАСС.

В частности, эксперты обращали внимание, что «положения законопроекта о необходимости обязательной установки тахографов, таксометров и контрольно-кассовой техники в автомобили легкового такси» возлагают на перевозчиков «значительные дополнительные расходы по их реализации». А с учетом «сложившейся социально-экономической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции» это не согласуется с мерами, «направленными на поддержание государством транспортной отрасли как субъекта малого бизнеса».

В связи с этим в ГПУ настаивают, что законопроект пока не может быть рекомендован к принятию Госдумой во втором чтении, поскольку «нуждается в дополнительной проработке и согласовании» с участием профильных управлений и Минтранса.

Законопроект, о котором идет речь в отзыве ГПУ, был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2018 года. Однако затем текст при участии руководства комитета по транспорту подвергся существенной корректировке, при этом в законопроекте не хотели прописывать значение термина «агрегатор». Новая версия проекта не могла отрегулировать пассажирские перевозки. В конце апреля ГПУ президента в третий раз вернуло законопроект в комитет и нынешний отзыв – уже четвертый по счету.

В декабре 2019 года в Госдуму был внесен новый законопроект о такси, который, по словам первого зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, выступившего одним из авторов, более отвечает современным реалиям.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Минобороны рассказало о заражении петербургских нахимовцев

02.04 / Российская нефть Urals упала до $10,5 за баррель: на этом уровне бюджет практически не получает доходов

02.04 / На горячую линию проекта #МыВместе поступило свыше 182 тыс. обращений

13.04 / В одном из районов Винницкой области COVID-19 обнаружили у 26 медиков, которые не работают в инфекционном отделении

10.05 / Россияне возмутились фото Ольги Бузовой на 9 Мая

04.05 / С 11 мая в Украине частично смягчат карантин: откроют парки, музеи и террасы ресторанов

14.05 / В Петербурге задержан замглавы «Россети Ленэнерго»

29.04 / Корреспондент – украинка «сдала» парикмахера полиции за нарушение карантина после стрижки

28.04 / Стать волонтером – внести свой вклад в борьбу с пандемией

24.04 / Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска