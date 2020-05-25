Роскачество выяснило, как магазины соблюдают масочный режим и где самые дешевые СИЗы

25.05.2020, 8:00, Новости дня

Специалисты Роскачества выяснили, как соблюдается масочный режим, действующий с 12 мая в Москве и большинстве других регионов России. Граждане в общественном транспорте и при посещении магазинов обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания — маски или респираторы — и рук — перчатки.

Для организации торговли в таком режиме продавцы получили специальные рекомендации Минпромторга. В торговых залах и при входе в магазины рекомендовано размещать объявления о введении режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ), также рекомендуется осуществлять аудио- и видеотрансляцию рекомендаций с указанием ответственности за нарушение санитарных требований. При несоблюдении санитарных требований продавец вправе отказать посетителю в обслуживании и вызвать полицию.

Специалисты Роскачества провели мониторинг в магазинах 15 торговых сетей в Москве и Белгороде. Выяснилось, что и покупатели, и продавцы по большей части соблюдают направленные против коронавируса COVID-19 меры.

Торговые сети заранее готовились к введению масочного режима, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Входящие в ассоциацию сети закупили более 40 миллионов масок в апреле и 113 миллионов в мае, при этом маски продаются практически по себестоимости, а распределяли их прежде всего по регионам, где был введен масочный режим.

Случаи несоблюдения масочного режима в магазинах практически сошли на нет: если две недели назад, по данным московских властей, без масок в магазинах ходили порядка 30 процентов человек, то на прошлой неделе — всего около трех процентов. В АКОРТ планируют, что ситуация будет только улучшаться, и добавляют: маски будут продаваться в магазинах во время всего действия масочного режима, даже с учетом возможности его продления на июнь.

В торговых сетях не забывают следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Сотрудники магазинов и распределительных центров самого начала эпидемии соблюдают режим санитарного контроля, проводят санитарно-гигиеническую обработку залов и торгового оборудования, предпринимают все другие предписанные ведомством меры для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Некоторые из участников рынка сделали даже больше, чем предписано в рекомендациях, организовав бесплатную выдачу масок и перчаток, либо установив санитайзеры для всеобщего пользования в кассовых зонах.

Однако в ходе мониторинга Роскачества были зафиксированы и нарушения. В частности, в магазинах торговых сетей "Магнит" и "Лента" объявления о необходимости носить маски отсутствовали — правда, в последней соответствующие требования транслировались через громкоговорители.

В результате исследования цен на средства индивидуальной защиты выяснилось: самые дешевые, не считая бесплатных, маски продавались в гипермаркетах сети Globus — 20 рублей за штуку. Самые дорогие маски — 150 рублей за штуку — продавались в супермаркетах "Азбука Вкуса".

Самые дешевые перчатки, также не считая бесплатных, продавались в супермаркетах АТАК — 16 рублей за пару — и в торговых предприятиях сети Globus — 150 рублей за 10 пар. Самыми дорогими — 129 рублей за пару — оказались перчатки в AB Daily.