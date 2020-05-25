 

“Ньюкасл” хочет вернуть Бенитеса. Бенитес хочет Стоунза и Баркли

25.05.2020, 8:00, Новости дня

В Англии продолжается эпопея с потенциальной покупкой футбольного "Ньюкасла" консорциумом из Саудовской Аравией. Новые владельцы хотят многое поменять в команде и, в частности, зовут на тренерский пост испанца Рафаэля Бенитеса. Тренер китайского "Далянь Про" и сам заинтересован в возвращении.

Бенитес, который уже работал в стане "сорок", готов возглавить команду после завершения сделки по приобретению клуба, сообщает британская The Telegraph. А после своего возвращения испанец хочет подписать в "Ньюкасл" оборонца "Манчестер Сити" Джона Стоунза и полузащитника "Челси" Росса Баркли.

При этом руководство "Ньюкасла" намерено дать нынешнему тренеру команды Стиву Брюсу доработать до конца сезона, но, скорее всего, заменит его под начало нового сезона английской премьер-лиги.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Глава Роспотребнадзора оценила динамику распространения коронавируса в России

09.05 / Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для снятия ограничений из-за COVID-19

12.05 / Мнения: Во время эпидемии люди занимаются спасением истории

14.04 / Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы и Подмосковья к борьбе с коронавирусом

11.04 / Стало известно об ограничении въезда легковых машин в Москву

21.05 / Германия освободила «Северный поток» от правил газовой директивы ЕС

20.05 / Фьючерсы на американские индексы растут на фоне надежд на восстановление экономики

26.03 / Блогер раскритиковал оппозиционера за отказ от самоизоляции после возвращения в Россию

17.05 / Киев не намерен согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР

06.04 / Создан прототип органической протонной батареи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска