В Башкортостане суд лишил прав мать 7-летнего ребенка-маугли

25.05.2020, 8:00, Новости дня

В Салавате по решению суда мать 7-летнего мальчика-маугли лишили родительских прав. Иск подала городская администрация, передает ГТРК "Башкортостан".

Мать ребенка не следила за ним, выпивала, в квартире не было электричества и газа, царила полная антисанитария. К 7 годам мальчик так и не научился разговаривать, издавал только звуки, не умел играть и самостоятельно одеваться, кушал только руками, сообщили представители городского суда.

На заседании горе-мать настаивала, что привела квартиру в порядок и в ближайшее время планирует косметический ремонт. Однако судья не счел ее доводы убедительными. Теперь женщине предстоит выплачивать алименты. Ребенок помещен в социальный приют.

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ГТРК "Башкортостан"