Роскачество проверило соблюдение масочного режима в магазинах

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25.05.2020, 7:53, Новости дня

Сотрудники и продавцы российских магазинов в целом соблюдают масочный режим, введенный из-за распространения коронавируса, следует из результатов мониторинга Роскачества в магазинах Москвы и Белгорода.

«Специалисты Роскачества решили выяснить, соблюдается ли гражданами масочный режим, и следуют ли продавцы рекомендациям Минпромторга, проведя мониторинг в магазинах 15 торговых сетей: Eurospar, «Азбука Вкуса», AB Daily, «Пятерочка», «Атак», «Вкусвилл», «Магнит», Billa, «Перекресток», Globus, «Лента», Metro Cash & Carry, «О’кей», «Дикси» и «Ашан», – говорится в сообщении.

В ходе проверки оценивались магазины в Москве и Белгороде. По итогам исследования выяснилось, что покупатели и продавцы по большей части соблюдают направленные против COVID-19 меры, передает РИА «Новости».

В то же время Роскачество отмечает, что в магазинах сетей «Магнит» и «Лента» отсутствовали объявления о необходимости носить маски. «Правда, в последней соответствующие требования передавались по громкой связи», – отмечается в сообщении.

«Что касается цен на СИЗ, то самые дешевые (не считая бесплатных) маски продавались в Globus (20 рублей), самые дорогие – в «Азбуке Вкуса», самая низкая стоимость на перчатки была в «Атак», наиболее высокая – в AB Daily (129 рублей за пару)», – указывает Роскачество.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве необходимо сохранять введенные ранее ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции.

Перед этим президент Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, наблюдается постепенное снижение новых случаев заражения инфекцией.



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