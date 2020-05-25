Глава Партизанска помог эвакуировать людей из горящей больницы

25.05.2020, 7:48, Новости дня

Глава Партизанского городского округа Олег Бондарев помогал эвакуировать пациентов из горящей больницы в Приморье, сообщил представитель администрации городского округа.

Кровля приемного покоя в Партизанской городской больнице, по данным МЧС, загорелась в понедельник на площади 300 кв. метров, эвакуировали 74 человека, в том числе 18 сотрудников. В местных соцсетях распространилась информация, что глава Партизанска Олег Бондарев помогал эвакуировать пациентов на носилках из горящего здания больницы.

«Да, глава Партизанского городского округа (Олег Бондарев) помогал эвакуировать пациентов больницы, выносили на носилках. Все руководство находилось там с самого утра», – передает РИА «Новости» слова представителя местной администрации.

Пожар локализовали в 2.40 мск. В минздраве края отмечали, что пострадавших нет, эвакуированы были все пациенты. По данным властей, эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, два тяжелых пациента отправили в больницу Находки. Больных коронавирусом среди пациентов нет.

Напомним, ранее в понедельник прокуратура Приморского края организовала проверку по факту пожара в городской больнице №1 Партизанска.