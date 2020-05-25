Бокерия дал прогноз по срокам победы над коронавирусом

25.05.2020, 7:30, Новости дня

Победа над коронавирусной инфекцией может быть одержана к концу лета, сообщил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», – передает РИА «Новости» слова Бокерия.

Напомним, в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что больше половины регионов РФ в ближайшее время смогут приступить к первому этапу снятия ограничений, которые введены из-за коронавируса.