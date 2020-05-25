Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео

25.05.2020, 7:16, Новости дня

В Сеть попало видео, на котором запечатлен момент задержания подозреваемых в перестрелке, устроенной на автомобильной стоянке у жилищного комплекса «Ясный» на юге Москвы.

Телеканал «360» опубликовал кадры, снятые камерой наблюдения, на которых группа из пяти мужчин пытается скрыться в лифте. Подозреваемых преследует вооруженный полицейский.

Напомним, в воскресенье на юге Москвы у ЖК «Ясный» произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек. По словам очевидцев, стрельба продолжалась не менее 20 минут. В Сети появилось видео инцидента.

Был объявлен план «Перехват». По горячим следам сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Позднее число задержанных после стрельбы на юге Москвы достигло девяти человек.

В правоохранительных органах сообщили, что задержанные оказались иногородними. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.