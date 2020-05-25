До анонса в Сети опубликовали характеристики и стоимость смартфона Realme X3 SuperZoom

25.05.2020, 7:09, Разное

В Сети появились подробные характеристики нового смартфона Realme X3 SuperZoom, а также названа его вероятная стоимость. Информация была опубликована на портале, владельцем которого является Роланд Квандт, ранее он уже предоставлял данные о гаджете Asus ZenFone 6 еще до анонса устройства, впоследствии они подтвердились.

Основой смартфона Realme X3 SuperZoom выступает процессор Snapdragon 855+, он уступает в производительности Snapdragon 865, но при этом имеет ряд преимуществ по сравнению с Snapdragon 765G. Экран устройства изготовлен по технологии IPS, его диагональ составляет 6,6 дюймов, а разрешение — Full HD+.

Фронтальная камера использует датчик на 32 Мп, основная камера оснащена 64-мегапиксельным датчиком Samsung GW1. Аккумулятор имеет емкость 4200 мАч, он поддерживает технологию быстрой зарядки. Сканер отпечатков пальцев производитель вынес на боковую грань. Предварительная стоимость смартфона Realme X3 SuperZoom с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб постоянной памяти может составить 500 евро.