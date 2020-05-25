 

Полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске начал принимать пациентов

25.05.2020, 6:48, Новости дня

Медицинский персонал полевого многопрофильного госпиталя в дагестанском Буйнакске приступил к приему первых пациентов, информирует Минобороны России.

В Минобороны сообщили, что полевой мобильный госпиталь был перебазирован из подмосковного Алабино в Дагестан. «Все обратившиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов», – приводит сообщение Минобороны РИА «Новости».

Отмечается, что в распоряжении госпиталя имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, гематологические и биохимические анализаторы крови, ПЦР-лаборатория для исследований.

Напомним, в среду президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить оказание помощи Дагестану для борьбы с коронавирусом.

Главред RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что вспышка заболеваний коронавирусом в Дагестане может быть связана с дезинформацией в соцсетях.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Лучшему теннисисту Грузии грозит три года за избиение бывшей жены

10.05 / В Харькове за сутки от коронавируса умерли две женщины

08.05 / ВОЗ заявила об отсутствии доказательств старта распространения COVID с рынка в Ухане

06.04 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек

09.04 / Вирусолог рассказал о возможных последствиях COVID-19 для переболевших

30.03 / КНДР: США продолжают враждебную политику вопреки «особым отношениям» Трампа и Ким Чен Ына

18.05 / Сводный отряд Минобороны прибыл в Красноярск для помощи в борьбе с коронавирусом

23.05 / Бабкина рассказала о перенесенной пневмонии

12.05 / Москвичей предупредили о сильном ветре

29.03 / Провинция Хубэй восстановила авиасообщение после вспышки коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска