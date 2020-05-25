Полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске начал принимать пациентов

25.05.2020, 6:48, Новости дня

Медицинский персонал полевого многопрофильного госпиталя в дагестанском Буйнакске приступил к приему первых пациентов, информирует Минобороны России.

В Минобороны сообщили, что полевой мобильный госпиталь был перебазирован из подмосковного Алабино в Дагестан. «Все обратившиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов», – приводит сообщение Минобороны РИА «Новости».

Отмечается, что в распоряжении госпиталя имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, гематологические и биохимические анализаторы крови, ПЦР-лаборатория для исследований.

Напомним, в среду президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить оказание помощи Дагестану для борьбы с коронавирусом.

Главред RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что вспышка заболеваний коронавирусом в Дагестане может быть связана с дезинформацией в соцсетях.