Мнение: АТО, да не то

25.05.2020, 6:35, Разное

В Житомирской области местный житель перестрелял сразу семь карателей

Просматривая новостную ленту, абсолютно случайно наткнулся на интересное новостное сообщение. Где-то на территории Житомирской области хозяин одного из множества прудов, расположенных в лесном массиве, застрелил семерых рыбаков, отдыхавших на территории его хозяйства.

Вроде как банальная ситуация, чистая бытовуха, которая имеет самые печальные последствия. История незатейливая. Пятеро подпитых рыбаков пошли спать, а двое, оставшиеся на ногах, завели спор с хозяином, которого обвинили в том, что он якобы оговорил местного полицейского, сообщив его начальству, что тот вымогает у него деньги. Один из «обвинителей» схватился за нож, хозяин пруда взял в руки ружье. Двоих он застрелил на месте конфликта, еще пятерых – в домике для отдыха. Проснувшиеся рыбаки пытались оказать сопротивление, схватились за оружие, но хозяин пруда был точнее и быстрее. Одному из рыбаков удалось сбежать, хозяин сам вызвал полицию после содеянного. Это официальная версия.

Родственники стрелка заявляют о том, что местный сотрудник полиции действительно вымогал у «фермера» деньги, а погибшие рыбаки прибыли на пруд для того, чтобы «убедить» мужчину в том, что так вести себя нельзя.

Ну да ладно, уверен, что правда где-то посредине, и вскоре в данном уголовном деле не останется белых пятен. Интересно другое – все семеро погибших «мирных» рыбаков являются бойцами карательного батальона имени Кульчицкого, недавно вернувшимися из зоны боевых действий.

Батальон имени Кульчицкого является одним из первых добровольческих батальонов, отправившихся в зону АТО после начала боевых действий на Донбассе. 15 марта 2014 около 500 добровольцев из «Самообороны Майдана» решили стать резервистами Национальной гвардии Украины, отправились на полигон в село Новые Петровцы. Боевой учебой и слаживанием добровольцев руководил начальник Управления боевой и специальной подготовки Главного управления Национальной гвардии Украины генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Самого Кульчицкого современники называли не иначе как «отъявленным нацистом и законченной мразью». «Мы насыплем вам какую-нибудь гадость в водопровод. Мы будем истреблять вас в сортирах. Я буду делать это. Я буду хладнокровно вас убивать. Я буду посылать бойцов, я сам не пойду. Вы же нечестно себя ведете. Когда вы говорите, что отдали нам Крым, вы же умалчиваете, что взамен получили Белгородскую область», – такими методами Кульчицкий собирался воевать с Россией и ее гражданами. Почему собирался? Потому что в 2014 году его разнесло на молекулы в небе над Славянском вместе с 14 подчиненными ему карателями.

Учитывая личные качества Кульчицкого и его взгляды на жизнь, несложно представить себе, каких индивидуумов он набирал в подшефное ему подразделение. Батальон имеет длинный «боевой» путь. Его бойцы в течение 4 месяцев «отмораживались» на горе Карачун, ежедневно обстреливая мирный Краматорск, первыми входили в опустевший Славянск, «отдыхали» в Дебальцевском котле, «кошмарили» жителей станицы Луганской, участвовали в зачистке, проводимой в городе Красногоровке, в ходе которой «шпионами ДНР и ЛНР» были назначены 85 местных жителей, боролись с «террористами» в Попасной, участвовали в спецоперации, опять же, против мирного населения в Золотом и Нижнем. Самый героический эпизод в официальной истории батальона имени Кульчицкого – бой у Зоринска с «батальонной тактической группой ВС РФ», в котором потери «россиян» составили 72 человека убитыми – разумеется, является художественным вымыслом, ибо подразделения ВС РФ никогда не пересекали границу Украины.

В данной ситуации удивительно как раз то, что сразу семь «ветеранов» АТО, прошедших через схватки с «батальонным тактическими группами ВС РФ» и вышедшие из них победителями бесславно полегли от рук житомирского фермера, вооруженного лишь охотничьим ружьем и не имеющего опыта участия в боевых действиях. Видимо, в АТО они воевали в основном с невооружёнными мирными жителями, которые не были готовы дать отпор воспитанникам «самого генерала Кульчицкого».

Данная ситуация, вполне типичная для современной Украины, обнажает целый пласт проблем, с которыми украинскому социуму предстоит столкнуться уже в ближайшее время. Вернувшиеся из зоны АТО каратели, не являющиеся профессиональными военными и пошедшие убивать мирных жителей Донбасса исключительно по зову сердца, уже не могут жить по-старому, сдав оружие и интернировавшись в мирную жизнь.

Вместо этого они сбиваются в группы, которые в большей мере формируются из бывших сослуживцев, и продолжают жить по тем правилам, по которым жили в то время, когда данную шваль расквартировали на территории населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от зоны разграничения. Решают вопросы, наезжают на предпринимателей, занимаются контрабандой, вымогают деньги и приторговывают оружием. Уверен, что уже в ближайшее время эти «слаженные» сообщества начнут грабить и убивать. Хотя, почему «начнут»? Подобное уже имеет место быть, и киллеры, бывшие участники АТО, активно предлагают свои услуги «нуждающимся». Готова ли действующая власть решать проблему с теми, кто, вернувшись домой, все еще думает, что находится в зоне АТО? Уверен, что нет, потому что для этого нужно перестать заигрывать с радикалами, у а действующей власти банально не хватает для этого решительности. В общем, надежда только на вооруженных фермеров…

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/voyna/ato-da-ne-to/ – цинк

Жалеть ли убитых? Конечно же нет.

Некоторые даже начали что-то подозревать.

А знаете почему столько негатива несмотря на 7 трупов?

Общество давно поняло, что как только начинается много версий и элементарных не стыковок, это МУТНЯК от власти и самого Авакова

Все кто хоть как-то связан с Аваковым, его непонятно за какие заслуги назначенным зам Геращенко, (который у общества ассоциируется со столовой ВРУ), но которому это не мешает первым комментировать подобное, а плюс такие профи, как Зорян в качестве советника, всё это уже автоматически получает внутреннее отторжение у людей.

Княжичи, смерти детей, вечные ДТП, снайпер НГУ на мосту Метро, унижение простых людей…. с участием его обозревших, как прямых подчиненных, так и карманных армий, ДОСТАЛИ народ!

Общество давно поняло, что как только начинается много версий и элементарных не стыковок, это МУТНЯК от власти и самого Авакова.

Это значит, что власть хаотически ищет не правду и истину, а наиболее удобную версию, или вариант для себя.

Посмотрите, что происходит в ведомстве того, кого общество ждало на выход первым после пороха?

Как реагирует Гарант на сплошные провалы, резонанс, ну и как сам министр, который никогда не станет настоящим и профессиональным?

Да, я о том, какую мы видим реакцию, когда горят безнаказанно отели, детские лагеря, стардома, колледжи, жилые дома, всё на уровне: «надо что-то показать народу для отмазки».

«Это отмазка для лохов»,!

Когда обществу показывают вину, только на уровне поджигателя, или стрелочников (воспитатель, дежурная, мужика высыпавшего золу..).

А вот где реальные виновные в таких МАСШТАБАХ тех, кто подписывал, кто не видел и кто не возбуждал дела, годами (министры, мэры, генералы, прокуроры, ГАСК, МВД, СБУ)?

Где, где?

В очереди за орденами!

Да, их президент хвалит за ликвидации тех ситуаций, в масштабах которых их прямая вина.

Пожар в Чернобыльской зоне, горят села, уничтожая целых улицы, уничтожаются десятки тысяч гектаров леса, а в итоге за масштабы, которые не знала Украина – молодцы!

То что произошло «на рыбалке», этот масштаб, это всё продолжение «деятельности» и бездеятельности Авакова, не способного организовать, контролировать и добиваться РЕЗУЛЬТАТА в вверенных ему направлениях.

Я не случайно вчера написал, что 7 таких смертей, это трагедия, это резонанс в масштабах страны, а где ТРАУР?

Нет!

Почему?

Потому, что очень мутно, потому, что у нас «протекает» не только, когда сверх секретные разговоры президентов становятся достоянием общества.

Здесь тоже узнаем скоро много интересного, поэтому власть и молчит петляя.

А вообще, при таком управлении Гаранта, мы как горели так и будем гореть, как дома и мосты падали, так и будут падать, как тонули села и районы, так и будут тонуть, как и происходить периодически подобные бойни.

Все это будет до тех пор, пока президент не начнет менять всех кто не способен обеспечить результат.

Но похоже на то, что ЭТОТ, уже точно не начнет!!

А у Яныка, всё начиналось с Врадиевки.

(с) К.Гринчук

PS. Надо выбрать нового и сразу все наладится (нет).