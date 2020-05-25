Российские и сирийские военные отработали защиту порта Тартус от диверсантов

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25.05.2020, 6:30, Новости дня

Военнослужащие РФ и Сирии провели совместное учение по защите порта Тартус от банды диверсантов, сообщил начальник пункта базирования Тартус Вячеслав Родионов.

По легенде учения, четверо диверсантов-водолазов пытались на дне установить закладку с самодельным взрывным устройством. На место, где они могли находиться, прибыл российский противодиверсионный катер «Раптор», передает РИА «Новости».

Российские и сирийские военные «уничтожили» двух диверсантов, еще двое попытались скрыться. За ними с борта катера в воды Средиземного моря погрузились российские боевые пловцы. Диверсантов поймали и доставили на берег, передав российской военной полиции.

Согласно легенде учений, диверсанты-водолазы действовали сообща с группой нарушителей, которые на быстроходной лодке пытались проникнуть на военно-морскую базу. Противодиверсионный катер «Раптор» и катер «Кинель» пресекли действия нарушителей.

Фарватер для двух катеров расчищал один из новейших российских минных тральщиков «Иван Антонов». Его экипаж обнаружил несколько подводных плавающих мин и уничтожил их – некоторые накладным зарядом, а другие прицельным огнем.

В учении также принимали участие тральщики и ракетные катера сирийских ВМС.

«Проводилось совместное тактическое учение ВМС САР и ВМФ России, в ходе совместного тактического учения отработаны вопросы универсальной обороны пункта базирования Тартус. Все цели спланированного учения достигнуты, ВМС САР и ВМФ РФ по охране и обороне пункта морского базирования Тартус готовы», – сказал Родионов.

Напомним, в марте в пункте базирования Черноморского флота (ЧФ) в сирийском порту Тартус состоялись противодиверсионные учения.



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