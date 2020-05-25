Суперраспространителей назвали ответственными за скорость заражения коронавирусом

25.05.2020, 6:30, Разное

Аргентинские исследователи предполагают, что наличие т.н. суперраспространителей является одной из причин того, что в мире наблюдается неравномерность заражения коронавирусом. Такой человек за один раз может заразить намного больше людей, чем среднестатистический инфицированный.

Сотрудник Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико провел исследование с телятами, которых он инфицировал штаммом вирусной диареи, поражающей крупный рогатый скот. Оказалось, что у отдельных представителей — суперраспространителей, заболевание протекало в тяжелой форме, поскольку в их теле скопилось слишком большое количество вредоносных микроорганизмов.

Эксперт из ИФХЭ РАН Олег Батищев согласился со своим аргентинским коллегой. Суперраспространители возникают из-за большой вирусной нагрузки. Если в человека попадает 100 вирусов, то в итоге от него появятся 10 000 новых вирусов, которые начнут передаваться людям, контактировавшим с носителем, сообщают «Известия».