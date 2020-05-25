 

Белковский: Миру нужна новая философия старости, согласно которой человек остается молодым до смерти

25.05.2020, 6:25, Новости дня

Ситуация с коронавирусной инфекцией показала, что миру нужна новая философия старости. Такое мнение 23 мая в эфире радиостанции “Эхо Москвы” выразил российский политолог Станислав Белковский.

Он отметил, что именно в домах престарелых много умерших от COVID-19.

“Человечество, научное сообщество, власти начинают осознавать, что такое дома престарелых и какое воздействие всемогущий коронавирус SARS-CoV-2 оказал на философию старости в мире… Миру нужна новая философия старости, согласно которой и в рамках которой человек остается молодым до смерти”, – сказал Белковский.

Он назвал дом престарелых “предбанником кладбища”.

“Когда наступает эпидемия некоего невидимого, но могущественного вируса, готовность сопротивляться смерти снижается практически до нуля. В этом смысле коронавирус SARS-CoV-2 похож на заклятие колдунов вуду. Непонятно, как ему сопротивляться, ибо естественная реакция человека – убегать от смертельной опасности или идти ей навстречу и побеждать – не работает. Так и возникает, собственно, психогенная смерть – страх перед сверхъестественными силами из-за нарушенных общепринятых правил, как это официально определяется. И вот это и случилось в домах престарелых. Поэтому человечество должно пересмотреть отношение к старости и старикам. Старики должны оставаться в непрерывном энергетическом обмене с молодыми – и на работе, и в семье, до очень солидных возрастных показателей и барьеров”, – объяснил политолог.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,34 млн человек, из них более 342 тыс. умерли, более 2,13 млн вылечились.

В апреле директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что почти 50% всех смертей от COVID-19 в Европе пришлась на дома престарелых и другие учреждения социальной опеки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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