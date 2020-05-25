В Москве произошла массовая перестрелка
25.05.2020, 6:25, Новости дня
В воскресенье, 24 мая, на юге Москвы произошла перестрелка, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В инциденте участвовали не менее восьми человек. Они использовали травматическое и охотничье оружие (предположительно, ружья “Сайга” и “Вепрь”).
После перестрелки подозреваемые скрылись.
По информации “РИА Новости”, известно об одном пострадавшем. Позже троих подозреваемых задержали.
Что стало причиной конфликта, не сообщается.
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