В Москве произошла массовая перестрелка

25.05.2020, 6:25, Новости дня

В воскресенье, 24 мая, на юге Москвы произошла перестрелка, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В инциденте участвовали не менее восьми человек. Они использовали травматическое и охотничье оружие (предположительно, ружья “Сайга” и “Вепрь”).

После перестрелки подозреваемые скрылись.

По информации “РИА Новости”, известно об одном пострадавшем. Позже троих подозреваемых задержали.

Что стало причиной конфликта, не сообщается.