Посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль: мы больше не считаем, что Америка — подходящий посредник в мирном процессе

25.05.2020, 6:10, Новости дня

Палестина очень надеется на помощь РФ в урегулировании новой напряжённости в отношениях с Израилем. Об этом в программе "Глобальный разговор" сообщил посол этого государства в Москве Абдель Хафиз Нофаль. Наша страна, ООН, ЕС и США представляют собой так называемый квартет международных посредников в переговорах между Тель-Авивом и Рамаллой. После недавних заявлений Израиля о желании аннексировать часть территорий на Западном берегу реки Иордан — Палестина разорвала все соглашения с Израилем и США, и переговорный процесс вновь зашёл в тупик. Москва же готова предоставить площадку для личной встречи Махмуда Аббаса и Беньямина Нетаньяху.

"Мы, палестинцы, больше не считаем, что Америка — подходящий посредник в мирном процессе. Мы по-прежнему верим в роль РФ в "квартете", потому что мы очень хорошо знаем её позицию и высоко её ценим. Сегодня проблема в работе заключается в том, что американцы пытаются навязать свой план — я имею в виду "сделку века". Это односторонние действия без какой бы то ни было международной поддержки. Мы ориентированы на мир, и мы должны его достичь. Наш президент осуждает все насильственные действия где бы то ни было. В то же время нам нужны наши права и наше государство. И мы считаем, что наилучший способ достичь этого — двугосударственное решение. И мы помним, что этот подход поддержали 140 стран по всему миру", — сообщил Абдель Хафиз Нофаль, посол Государства Палестина в Российской Федерации.

"Глобальный разговор" о перспективах ближневосточного урегулирования смотрите на телеканале "Россия 24" после 12.00 по московскому времени.