Ким Чен Ын провел заседание, посвященное ядерному «сдерживанию»

25.05.2020, 6:05, Новости дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел совещание, посвященное ядерному потенциалу страны, сообщили в воскресенье государственные СМИ. Это его первое появление за три недели, после того как предыдущее отсутствие вызвало глобальные спекуляции по поводу его здоровья.

Государственное телевидение показало, что представители правящей Трудовой партии Кореи были в масках, приветствуя Ким Чен Ына, когда он появился на заседании влиятельной партийной Центральной военной комиссии. Однако во время самого заседания, никто, включая самого северокорейского лидера, не был в маске.

На фоне застопорившихся переговоров с США о денуклеаризации Корейского полуострова участники собрания обсуждали меры по укреплению вооруженных сил Северной Кореи и «надежному сдерживанию сохраняющихся больших и малых угроз со стороны враждебных сил», сообщило государственное информагентство ЦТАК.

На заседании обсуждалось «укрепление сил сдерживания ядерной войны и приведение стратегических вооруженных сил страны в состояние повышенной боеготовности», а также принятие «важных мер для значительного повышения огневой мощи артиллерийских орудий», говорится в сообщении.

За последние два месяца Ким Чен Ын крайне редко появлялся на публике. Его отсутствие на важных государственных торжествах породило слухи о состоянии его здоровья на фоне усиления в Северной Корее мер по противодействию пандемии COVID-19.

Северная Корея утверждает, что в стране нет подтвержденных случаев коронавируса, но разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что оно не может исключить вспышки заболевания на Севере.

Возглавляемые США переговоры, направленные на демонтаж северокорейской ракетно-ядерной программы, не принесли существенного прогресса с конца прошлого года, особенно после начала глобальной борьбы с коронавирусом.

Министр иностранных дел Китая Ван И в воскресенье выразил надежду на то, что США и Северная Корея возобновят содержательный диалог в самое ближайшее время «и не будут разбрасываться результатами предыдущих контактов, которые были получены с таким трудом».