«Не могу накормить животных»: У вдовы Николая Караченцова закончились деньги

25.05.2020, 5:53, Разное

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что во время пандемии коронавируса у нее практически не осталось финансовых средств. Если раньше ее приглашали на съемки передач, где старались всячески поддерживать, то теперь она не может прокормить своих домашних питомцев.

По словам Людмилы Поргиной, с введением режима самоизоляции ей перестали поступать звонки с приглашением принять участие в съемках той или иной программы. Ранее артистке этот вид деятельности приносил стабильный доход, а сейчас ей приходится думать, чем накормить четырех попугаев, шесть кошек и собак, которые каждое утро приходят и просят есть.

Людмила Поргина в данный момент живет на подмосковной даче, где соблюдает режим самоизоляции. Помощь ей оказывают сын и невестка. Вдова Николая Караченцова отметила, что после снятия всех ограничительных мер собирается сразу же посетить монастырь, где она рассчитывает поговорить с монахами.