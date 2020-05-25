 

ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с февраля 2008 года

25.05.2020, 5:48, Новости дня

Народный банк Китая в понедельник ослабил курс юаня на 270 базисных пунктов, до 7,1209 юаней за один американский доллар.

Согласно статистике регулятора, это минимальное значение курса с 28 февраля 2008 года, передает ТАСС.

Комментируя решение ЦБ КНР, ведущий экономист китайского представительства международного инвестиционного банка UBS Ван Тао отметил, что «юань продолжает колебаться на приемлемом уровне, сохраняя стабильность в соответствии с проводимой КНР монетарной политикой». По мнению эксперта, в будущем китайская валюта «продолжит сохранять гибкую амплитуду колебаний».

Амплитуда колебаний к официальному паритету, устанавливаемому китайским ЦБ, за сутки не должна превышать 2%.

Напомним, в середине января президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем вводит ограничения на понижение обменного курса юаня. В это же время ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума за пять месяцев. После этого США исключили Китай из списка валютных манипуляторов, куда внесли КНР 5 августа 2019 года. Однако уже в середине февраля ЦБ Китая ослабил курс юаня до минимума с конца 2019 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможности возобновления торговой войны между Китаем и США.



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