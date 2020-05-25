 

Родители Юлии Началовой поставили гранитный памятник на ее могиле

25.05.2020, 5:30, Разное

На могиле российской певицы Юлии Началовой появился памятник из черного гранита. Его продемонстрировали на телеканале НТВ в эфире программы «Ты не поверишь!», случайно заметив надгробие во время поездки на похороны сына Светланы Моргуновой Максима.
Памятник оказался достаточно скромным, но выбран был со вкусом. Отец Юлии Началовой рассчитывал поставить его на годовщину смерти певицы, но получилось у него это сделать чуть позднее. Он сам признавался, что надгробный камень семья хочет установить самый простой.

Стоит напомнить, что певица Юлия Началова скончалась в марте 2019 года. Для многих эта новость стала неожиданной, ведь до этого у эстрадной исполнительницы не замечали серьезную болезнь. У нее осталась одна дочь Вера, которая теперь живет с бабушкой и дедушкой, иногда она посещает своего отца футболиста Евгения Алдонина.



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