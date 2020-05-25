Мнение: В чем сила, брат Лука?

25.05.2020, 5:25, Разное



Бразильские фанаты ФК “Слуцк” (Беларусь)

Отличный комментарий от очередного Анонима касательно успехов белорусского Батьки:

“У Луки 90% населения занято отдиранием европейских этикеток с сыра и наклеиванием на него белорусских этикеток. Также отскабливают надписи на всяких польско-испанских ящиках с овощефруктой и пишут свои местные. Но вообще, в РБ есть неплохая легкая промышленность, МАЗ и разная химия – пока у белорусов есть российский рынок – они не пропадут. Но нужно работать на этот рынок, само не потечёт как нефть.

Но главное достижение Батьки в самый разгар всемирного Святого Карантина – это великий белорусский футбол! Более ста крупнейших мировых спортивных каналов купили полную трансляцию белорусского чемпионата. В мире полно идиотов-болельщиков, которые просто умрут, если не посмотрят каждый день свежий футбол. В одной только Аргентине-Бразилии десятки миллионов болельщиков уже знают наизусть

гомельский “Локомотив”, минские “Партизан” и “Трудовые резервы”, гродненский “Химволокно”, жодинский “Торпедо-БелАЗ” и другие. Знают в лицо игроков и заказывают с их номерами клубные майки.

В целом Батька нехило пропиарил свою страну на весь мир, послав в жопу Святой Карантин. А пиар и реклама всегда полезны”.

На самом деле да – пожалуй, именно через футбол (вот уж что никто не мог себе и представить!) Белоруссия по-настоящему за эти два месяца заявила о себе на весь мир. Через СВОЙ футбол и, конечно, через демонстративное нарушение мирового Табу на нормальную жизнь во время “Пандемии” (которая по всем научным признакам пандемией не является). Вообще, даже невозможно представить, сколько десятков, а то и сотен миллиардов долларов должен был бы потратить “батька” на пиар своей страны при обычных обстоятельствах, чтобы достичь такого же эффекта узнавания.

Смеяться не над чем. РФ, вон, изо всех сил тратится на свою Russia Today, целое семейство Симонян и толпу западных “экспертов” содержит, переводит свои проморолики на все языки мира – но Лука, не вложив ни рубля, и RT вмиг обошел как стоячих.

А все почему? А потому что сила – не в деньгах. И даже не в Правде. Сила – в упертости.