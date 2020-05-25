 

Кудрин оценил влияние коронавируса на уровень добычи нефти в России

25.05.2020, 5:08, Новости дня

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил влияние связанного с пандемией коронавируса кризиса на уровень добычи нефти в России.

«Производство нефти в РФ не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет. Для всей экономической политики, в том числе для бюджетной политики, это важнейший вызов, если ненефтегазовый сектор не станет развиваться активнее. «Ренту» теперь будут давать новые технологические и инновационные решения, цифра, инновации, но только если мы будем опережать других. Наступил тот самый критический момент для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий», – отметил Кудрин в интервью «Коммерсанту».

Он также добавил, что цифровым технологиям вирус страшен в меньшей мере, в связи с чем именно они обеспечивают совершенно революционные решения. «Это изменение облика целых отраслей. И наше регулирование и госуправление тут опаздывают и не соответствуют этим вызовам, мы говорим давно. Запрос на новое качество госрегулирования сейчас крайне велик. После прихода нового правительства в январе было очевидно осознание этой проблемы, наметился вектор на перемены именно в этом направлении (например, цифровизация госуправления, акцент на работу по приоритетам)», – считает Кудрин.

Напомним, в пятницу Минэкономразвития представило обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы, отметив, что новый макропрогноз подготовлен в условиях высокой неопределенности, сейчас «все определяется не экономическими, а скорее эпидемиологическими вопросами».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Рубль вырос к доллару и евро

24.04 / Воробьев поручил увеличить число врачей для лечения пациентов с коронавирусом

28.04 / Хирургов заменяют врачи УЗИ: Мясников рассказал о нехватке медиков в Москве

14.04 / В десять раз больше смертей — ВОЗ сравнила коронавирус и свиной грипп

09.04 / В Москве составили более 400 протоколов о нарушении самоизоляции

03.05 / Житель Подмосковья напал на полицейских с ножом из-за замечания по выгулу собаки

03.04 / В пустыне на границе Казахстана и Туркменистана несколько дней стоят 80 фур с водителями из РФ и Беларуси

05.05 / Луческу о Кокорине: тюремное прошлое на даст ему вернуться в “Зенит”

24.05 / На Крещатике вместо каштанов высадили можжевельник

29.04 / Британские ученые: борьба с COVID-19 способствует ослаблению эпидемий гриппа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска