 

“Просто невозможно”: Погребняк слегла с коронавирусом после инфицирования мужа и детей

25.05.2020, 5:00, Разное

По словам Марии Погребняк, уже третьи сутки в ее доме нет
покоя. Первым заболел муж, после сыновья, теперь слегла и сама
знаменитость.

“У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую!
Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно🤦🏼‍♀️
даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! (здесь и далее орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)”, – рассказала Мария Погребняк.

От антибиотиков супруга футболиста пока отказалась. Мария лекарствами
снимает симптомы недуга.

“Муж находится в больнице, проходит курс лечения!
двусторонняя пневмония”, – добавила она.

Рассказала знаменитость также о состоянии своих сыновей. У
старшего наследника Марии нет температуры, однако мальчика беспокоит сильный
кашель. Ребенку уже сделали компьютерную томографию легких. Исследование
показало двухстороннюю пневмонию.

У младшего из троих детей Погребняк накануне была рвота и
повышенная температура. Между тем сегодня ребенку стало значительно лучше. Отметим,
что ранее Мария Погребняк сообщила, что у среднего из детей нет никаких
симптомов.

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Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 23 Май 2020 в 12:49 PDT

Напомним, в пятницу, 22 мая, стало известно, что футболист Павел Погребняк заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили
представители клуба “Урал”, за который играет спортсмен.



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