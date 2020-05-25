“Просто невозможно”: Погребняк слегла с коронавирусом после инфицирования мужа и детей

25.05.2020, 5:00, Разное

По словам Марии Погребняк, уже третьи сутки в ее доме нет

покоя. Первым заболел муж, после сыновья, теперь слегла и сама

знаменитость.

“У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую!

Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно🤦🏼‍♀️

даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! (здесь и далее орфография и

пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)”, – рассказала Мария Погребняк.

От антибиотиков супруга футболиста пока отказалась. Мария лекарствами

снимает симптомы недуга.

“Муж находится в больнице, проходит курс лечения!

двусторонняя пневмония”, – добавила она.

Рассказала знаменитость также о состоянии своих сыновей. У

старшего наследника Марии нет температуры, однако мальчика беспокоит сильный

кашель. Ребенку уже сделали компьютерную томографию легких. Исследование

показало двухстороннюю пневмонию.

У младшего из троих детей Погребняк накануне была рвота и

повышенная температура. Между тем сегодня ребенку стало значительно лучше. Отметим,

что ранее Мария Погребняк сообщила, что у среднего из детей нет никаких

симптомов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 23 Май 2020 в 12:49 PDT

Напомним, в пятницу, 22 мая, стало известно, что футболист Павел Погребняк заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили

представители клуба “Урал”, за который играет спортсмен.