 

Мнение: “Тигры” вышли на учения

25.05.2020, 4:50, Разное

Свежее объемное видео военкоров Anna News из Сирии с учений 25-й дивизии (которая раньше называлась "Силами Тигра".
Пока в Идлибе оперативная пауза, наиболее эффективная сирийская военная часть готовится к будущим операциям.

25 дивизия под командованием генерала "Сухеля Хасана" (бывшие "Силы Тигра") не нуждается в представлении. Именно на долю 25 дивизии выпали самые кровопролитные бои во время кампании по освобождению трассы М-5 в Идлибе. По итогам переговоров в Москве стороны конфликта договорились соблюдать перемирие, однако в последнее время террористы стали проявлять все большую активность и стали чаще нападать на правительственные войска. Сирийская армия готова адекватно ответить на любые провокации в зоне деэскалации Идлиб. И если будет политическая воля то сирийцы смогут самостоятельно очистить Идлиб от террористов. Но пока боевики еще не перешли красную черту и 25 дивизия продолжает оттачивать свои навыки на полигонах.

Видео залито на новый канал агенства https://www.youtube.com/channel/UCSLkl3Jcgh2jFd1_Wg6eTQA, вместо старого, который Ютуб банально удалил.
Скорее всего и этот, рано или поздно удалят, но пока он есть, смотреть можно там, тем более, что это в любом случае наиболее качественный видео-контент по сирийской войне на русском языке.

Источник: Colonel Cassad



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