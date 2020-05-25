Предсказано влияние пандемии коронавируса на добычу сланцевой нефти в США

25.05.2020, 4:48, Новости дня

После падения цен на энергоносители в свете снижения спроса на фоне пандемии коронавируса американским компаниям по добыче сланцевой нефти, скорее всего, потребуется нескольких лет на восстановление, информирует The Wall Street Journal со ссылкой на мнение экспертов и представителей отрасли.

Опрошенные изданием эксперты и представители отрасли полагают, что американские компании по добыче сланцевой нефти не смогут в ближайшее время вернуться к прежним объемам добычи в свете падения спроса, вызванного пандемией нового коронавируса, передает ТАСС.

«Вероятнее всего, пройдут годы прежде, чем они вновь достигнут того же уровня [добычи], если это вообще когда-нибудь произойдет», – отмечается в публикации. В материале также констатируется, что снижение добычи сланцевой нефти обусловлено значительным сокращением капитальных расходов в этой сфере.

Так, по оценкам издания, 15 крупнейших в США компаний, которые специализируются на добыче сланцевой нефти, сократили свои бюджеты на разработку новых месторождений в среднем на 48%. В материале подчеркивается, что, по оценкам исследовательской компании Wood Mackenzie, «без выделения средств на новые скважины объемы добычи многих компаний в течение одного лишь года снизятся на 30-50%».

В свою очередь известный американский эксперт в энергетической сфере Дэниел Ергин, являющийся одним из основателей аналитического агентства IHS Markit, отметил, что для американских компаний, добывающих сланцевую нефть, «показатели за февраль были пиковыми». Согласно его прогнозу, летом 2021 года суммарные объемы добычи нефти в США составят около 9 млн баррелей в сутки, позже они вырастут примерно до 11 млн баррелей в сутки. Как констатируется в публикации, Министерство энергетики США ранее ожидало, что в начале 2021 года объемы добычи нефти в стране достигнут примерно 13,5 млн баррелей в сутки.

Ергин полагает, что даже в случае роста цен на энергоносители американские финансовые компании в последующие годы будут гораздо менее охотно вкладывать средства в добычу сланцевой нефти, чем прежде.

Напомним, в начале апреля в США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти. В Газпроме предсказывали снижение добычи сланцевого газа в США.