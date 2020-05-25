В Кропивницком в люке нашли женщину, пропавшую три дня назад

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25.05.2020, 4:42, Новости дня

24 мая в Кропивницком в люке нашли женщину, которую искали несколько дней. Об этом проинформировали в Facebook местного дома “Милосердие”.

“Сегодня дом “Милосердие” развозил еду по городу для бедных людей. И в люке теплотрассы обнаружили женщину Лену [в возрасте] 44 года в очень тяжелом состоянии. Три дня назад она упала туда ночью, и только сегодня мы ее обнаружили. Сразу вызвали все службы города, и ее спасли”, – говорится в сообщении.

В “Милосердии” отметили, что пострадавшая “была очень истощена”.

24.05Сегодня Дом-Милосердие развозили еду по городу 🚐🍞🥗🍲для бедных людей.И в люке-теплотрасса обнаружили женщину Лену 44года в очень тяжёлом состоянии 👱🏼‍♀️Три дня назад она упала туда ночью и только сегодня мы её обнаружили 🚒🚓🚑сразу вызволи все службы города.И её спасли.Она была очень истощена.Благодарим всех 👮🏻‍♂️👮🏾👨🏻‍🚒🧑🏻‍🚒 👩🏻‍⚕️ 👨🏻‍⚕️ за оперативность.

Posted by Кропивницкий Молодежный Форум "Милосердие" on Pühapäev, 24. mai 2020

В управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области уточнили, что инцидент произошел на улице Героев Украины. Пострадавшая – 1974 года рождения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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