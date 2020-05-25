В МВД сообщили, что акция “Стоп реванш” прошла спокойно

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25.05.2020, 4:42, Новости дня

Массовые мероприятия в центре Киева 24 мая прошли спокойно. Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

“Массовые мероприятия в центре столицы прошли спокойно, нарушений общественного порядка не зафиксировано”, – заявили в ведомстве.

Сегодня в Киеве проходила акция “Стоп реванш” по случаю первой годовщины пребывания Владимира Зеленского на посту президента. В митинге приняли участие партии “Национальный корпус”, “Демократична сокира” и общественная организация “Справа громад”.

Нынешнюю политику Украины в отношении евроатлантической интеграции и войны на Донбассе участники акции считают сдачей национальных интересов и подыгрыванием пророссийским силам.

После митинга на Майдане Незалежности активисты двинулись в сторону Мариинского парка, к дому, где живет Зеленский. Участники акции протеста обклеили забор и ворота вокруг дома, а затем разошлись.

Масові заходи у центрі столиці пройшли спокійно, порушень громадського порядку не зафіксованоНагадаємо, зранку поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва, де були заплановані масові заходи.Поліція Києва

Posted by МВС України on Pühapäev, 24. mai 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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