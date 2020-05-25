 

На площадь Святого Петра в Ватикане на молитву папы римского впервые за время карантина пустили паломников

25.05.2020, 4:42, Новости дня

24 мая на площадь Святого Петра в Ватикане впервые за несколько месяцев ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, пустили паломников во время молитвы папы римского Франциска. Об этом информирует Vatican News.

“В связи с ослаблением карантинных мероприятий в Италии на площадь Святого Петра могла попасть небольшая группа паломников, рассеянных по всей площади, сохраняя дистанцирование. Они следили за словами папы и молились вместе с ним посредством телеэкранов, а когда он по завершении своих призывов выглянул в окно, приветствовали его с большим энтузиазмом. Впервые после нескольких месяцев святейший отец благословлял не пустую площадь”, – говорится в сообщении.

Пресс-служба Ватикана отметила, что Франциск прочитал молитву “Царица небесная”.

УНН уточняет, что последний раз папа римский благословлял паломников на площади Святого Петра 8 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая глава пресс-службы Святого престола Маттео Бруни сообщал, что в Ватикане 12 больных с COVID-19, в том числе помощник папы римского.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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