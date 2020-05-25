SRF – «экономная четвёрка» отвергла план Меркель и Макрона по восстановлению ЕС после пандемии

25.05.2020, 4:30, Новости дня

Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания отвергли немецко-французский план по экономическому восстановлению ЕС после пандемии, пишет SRF. Они считают, что странам, пострадавшим от коронавируса, нельзя оказывать безвозмездную помощь в качестве субсидий. Это должны быть возвратные кредиты сроком на два года. Также «экономная четвёрка» требует от стран-должников проведения реформ.

Программа по экономическому восстановлению, которую планируют запустить Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, будет большой, даже гигантской. «Так не пойдёт!» — заявили главы правительств Австрии, Нидерландов, Швеции и Дании. Эти четыре страны также известны в ЕС как «экономная четвёрка». Здесь мы видим их на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в феврале. По поводу немецко-французского плана восстановления эта «экономная четвёрка» говорит: «Срочная помощь — да. Долговой союз — нет». Репортаж Михаэля Гербера.

Канцлер Австрии Себастьян Курц входит в «экономную четвёрку». Сегодня он коротко и ясно описал план, придуманный им и его спарринг-партнёрами.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: Эта помощь в эпидемию коронавируса должна быть срочной, быстрой, интенсивной и оперативной. Но мы не хотим долгового союза, а также создания долгового союза через чёрный ход.

Это означает, что у стран ЕС, сильнее всего пострадавших от коронавируса, должна быть возможность получить возвратный кредит на срок в два года из аварийного фонда ЕС. В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Макрон озвучили другое предложение. Они хотят предоставить странам €500 миллиардов на восстановление.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Не кредиты, а бюджетные деньги для сильнее всего пострадавших секторов и регионов.

В будущее с субсидиями, а не кредитами. Экономный канцлер бьёт тревогу в интервью Bild. Субсидии предоставят странам-должникам слишком лёгкий доступ к новым деньгам. По его словам, кредиты лучше.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ: Страны, у которых и до этого не получалось контролировать свой бюджет, должны провести необходимые реформы. Я считаю, что эпидемия коронавируса в очередной раз подтвердила поговорку «не трать попусту, и нужды не будет».

Проводить реформы и экономить — давно известное требование. Его «экономная четвёрка» — Дания, Австрия, Нидерланды и Швеция — озвучивала ещё до эпидемии коронавируса на встрече с лидерами ЕС. Тогда в феврале на саммите по бюджету канцлер Германии была на их стороне. Но сейчас она поменяла стороны.

Дата выхода в эфир 24 мая 2020 года.