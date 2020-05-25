Die Welt – самопровозглашенный «мастер сделок» не оправдал своё звание

25.05.2020, 4:30, Новости дня

У выхода США из Договора об открытом небе есть «пресный привкус», пишет Die Welt. Глава Белого дома разорвал очередное многостороннее соглашение, хотя изначально строил из себя «мастера сделок». На международной арене он проявил свою «полную бездарность», констатирует автор статьи Даниэль Фридрих Штурм.



Reuters

Да, РФ «нарушает» Договор об открытом небе, пишет Die Welt. Непонятно, почему Москва не разрешает своим партнёрам по соглашению летать над Калининградом. И зачем РФ совершает перелёты над Белым домом или гольф-клубом главы Белого дома Дональда Трампа в Нью-Джерси. «Владимир Путин ожидает, что в Бедминстере или на Пенсильвания-авеню 1600 в Вашингтоне будут совершаться военные манёвры? Или он считает, что такие действия укрепляют доверие?» — недоумевает автор статьи Даниэль Фридрих Штурм.

Понять недовольство американской администрации можно, но у их выхода из Договора об открытом небе есть «пресный привкус», продолжает издание. Трамп считает, что такие многосторонние соглашения ужасны. Он постоянно говорит: «Америка на первом месте», а подразумевает «только Америка». Именно поэтому он вышел из Парижского климатического соглашения и иранской ядерной следки, а в прошлом году — также с ссылкой на нарушения со стороны РФ — из ДРСМД.

И глава Белого дома уже объявил, что не собирается продлевать СНВ-III без участия Китая. Так что этому договору также грозит «политическая смерть». При этом вначале Дональд Трамп строил из себя «мастера сделок», обещая, что сможет со всеми договориться. Позже на международной политической арене он проявил свою «полную бездарность». Для того, чтобы разорвать многостороннее соглашение, много времени и сил не нужно, объясняет автор. Для того же, чтобы заключить договор с большим количеством партнёров, необходимо «трудиться как на каторге». «Для этого необходимо наличие знаний, осторожность, терпение, сила убеждения и надёжные «связи» с партнёрами и противниками. Дональд Трамп же этих качеств абсолютно лишён», — заключает Штурм.