Ид-аль-Фитр в самоизоляции: Всевышнего молили об избавлении от эпидемии

25.05.2020, 4:30, Новости дня

Еще вчера в это невозможно было поверить, но сейчас все именно так. Один из главных мусульманских праздников — Ид-аль-Фитр — проходит в режиме максимальной самоизоляции. Выезжать на машине и уж тем более ходить в гости категорически запрещается. На улице ни души.

Усиленные патрули на дорогах республики — со вчерашнего дня. Дороги открыты лишь для экстренных служб. Это особое поручение главы региона на весь период праздничных дней. Накануне вечером Рамзан Кадыров поздравил всех мусульман с окончанием Священного поста: "Приветствую вас, земляки. Хочу поздравить вас с окончанием месяца Рамадан. Пусть Всевышний наградит всех постящихся, даст здоровья для последующих постов".

Праздничную молитву провели лишь в одной мечети – "Сердце Чечни". В строгом соответствии с нормами предосторожности от COVID-19. Сотни богословов со всей республики вместе молили Всевышнего об избавлении всего мира от эпидемии. Все остальные крупные религиозные обряды в республике отменены.

Карантинные меры, пожалуй, больше всего огорчили детей. В этот день они тоже не смогли пойти в гости к родственникам и соседям, где их всегда щедро угощали сладостями. Но многим подарки привезли на дом. Акцию для ребят из малообеспеченных семей провел региональный общественный фонд и модный Дом "Фирдаус". А накануне праздника таким семьям раздали свежее мясо к праздничному столу и вручили по 10 тысяч рублей.

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"Вести недели"