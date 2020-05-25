 

Мария Захарова: США разрушают стабильность и безопасность в мире

25.05.2020, 4:30, Новости дня

Выход США из Договора об открытом небе — намеренный удар американских властей по разрушению системы стратегической стабильности и безопасности в мире. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", комментируя решение Вашингтона покинуть Договор об открытом небе.

Дипломат напомнила, что Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. На сегодняшний день входит 33 государства. Страны-участницы соглашения совершают наблюдательные полеты в качестве меры коллективной безопасности. "В соответствии с согласованными квотами и регламентами", — уточнила она.

"Многие годы ни у кого не возникало никаких глобальных проблем с этим документом. Все проблемные вопросы решались в рамках этой спецкомиссии", — продолжила Захарова.

По словам дипломата, США вновь сработали по "традиционной схеме", используя публичную кампанию против России. "Во всех бедах Соединенных Штатов виновата Москва", — иронизирует она.

Американские власти планомерно выходили из Договора по ПРО, Договора о ракетах средней и малой дальности, заявил дипломат. "Стратегическая стабильность и все документы, которые ее поддерживали, задавали юридические рамки деятельности и действий государств, они планомерно разбивались США: Договор по ПРО (2002 год), Договор о ракетах средней и малой дальности, заявление относительно нежелания ратифицировать договоры ядерных испытаний, — сказала она. — И сейчас Договор об открытом небе". "Остался СНВ-3, но это последнее, что осталось", — добавила официальный представитель МИД РФ.

"Для чего они это делают, они объясняли уже много раз — чувствуют себя исключительными", — заключила она.



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