В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

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25.05.2020, 4:30, Новости дня

По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.

В момент обнаружения труп чернокожей девушки был полностью обнажен. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета РФ, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС", — заключил источник.



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