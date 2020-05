Трагедия Мюнхенской Олимпиады: женский ракурс

Как и многие другие фестивали, ставшие жертвами карантина из-за пандемии коронавируса, Мюнхенский фестиваль документального кино (DOK.fst Munich) предложил в качестве альтернативы свою программу в онлайновом варианте. Фестиваль завершился в воскресенье, 24 мая.

В секции «Панорама» участвовала полнометражная лента «После Мюнхена» (After Munich) канадского режиссера Франсин Зукерман (Francine Zuckerman). Она возвращает зрителя к трагическим событиям 5 сентября 1972 года на Мюнхенской Олимпиаде, когда палестинские террористы из организации «Черный сентябрь» захватили в заложники и убили 11 израильских спортсменов.

Прошлой осенью и в январе этого года фильм «После Мюнхена» был показан в Канаде по нескольким телеканалам. Он демонстрировался также на видеофестивале в Далласе, на международном кинофестивале в Варшаве и на других киносмотрах.

Бойня в Мюнхене описана в десятках книг, сотнях статей, запечатлена в нескольких фильмах, включая игровую ленту Стивена Спилберга «Мюнхен» (2005).

В своем фильме Франсин Зукерман сфокусировала внимание на историях четырех женщин, жизнь которых навсегда изменилась после трагедии в Мюнхене.

Последний раз Энки Спицер видела своего мужа Андре, фехтовальщика сборной Израиля, в тот самый роковой день 5 сентября. Террористы дали ему возможность на короткий момент показаться на балконе захваченного ими здания в Олимпийской деревне. Энки посвятила более сорока лет увековечиванию памяти мужа и других десяти жертв теракта. Перед ней был выбор – остаться в Нидерландах, где жила ее семья, или переехать в Израиль с маленькой дочерью, тем самым почтив память о муже. Она выбрала Святую землю, приняла иудаизм и работала ближневосточным корреспондентом голландского и бельгийского телевидения. Энки выступает в разных странах с разных трибун и ведет огромную работу, видя цель своей деятельности в том, чтобы человечество извлекло уроки из трагедии на Мюнхенской Олимпиаде.

Легкоатлетка Эстер Рот-Шахаморов, потерявшая в теракте своего любимого тренера Амицура Шапира, и мужественно решившая продолжать участие в соревнованиях. Она выступила на Олимпиаде 1976 года в Монреале. Эстер стала тренером и образцом для подражания для многих израильских легкоатлетов нового поколения.

Уроженка ЮАР Сильвия Рафаэль, авантюрный агент израильской разведки Моссад, участвовала в секретных операциях по ликвидации террористов «Черного сентября» в разных странах. Совершила в 1973 году в Лиллехаммере в составе группы агентов Моссада акт мести за теракт в Мюнхене. Но вышла ошибка: израильтяне застрелили невинного человека, приняв его за Али Хасана Саламе, организатора теракта в Мюнхене. Сильвию в числе других арестовали, осудили за убийство и шпионаж, а спустя какое-то время депортировали из Норвегии. Она умерла в 2005 году. Для воссоздания ее образа в фильме использованы приемы театрализованной инсценировки.

Соратница Сильвии по этому заданию, бывший агент Моссада Марианна Гладникофф, проживающая в Скандинавии, несет всю жизнь тяжкий груз роковой ошибки. Она предупреждала своих боссов, что они обознались, выследив вовсе не террориста, но ее сомнения проигнорировали. Как и Сильвия, она отбыла тюремный срок. После уговоров, продолжавшихся полтора года, Марианна согласилась дать интервью на камеру для будущего фильма, но с затемненным лицом.

Франсин Зукерман окончила кинокурс Университета Макгилл в Монреале. Ее первый режиссерский проект – документальный фильм «Полкоролевства» (Half the Kingdom) о женщинах и иудаизме, удостоенный многих наград. Ее фильм «Большой риск» (Exposure) прослеживает связь природных условий и заболеваемости раком груди. Нарратором в нем выступила Оливия Ньютон-Джон.

Вместе с новозеландским продюсером Джонатаном Доулингом она сняла как режиссер игровую картину «Ударь меня в живот» (Punch Me in the Stomach), основанную на бродвейской монопьесе о бывшем узнике нацистского концлагеря. Она показывалась каналами Bravo и PBS.

Среди других ее киноработ – короткометражная драма «Пассажиры» (Passengers), телесериал «Истории Атвуд» (The Atwood Stories), снятый по рассказам канадской писательницы Маргарет Атвуд, документальные ленты «Пройти отбор» (Making the Cut) о канадской индустрии моды и «Городские создания» (Urban Creatures) об искусстве танца. В новом проекте «Четыре сезона» (Quatre Saisons) она совместила эти две темы – мир моды и мир танца. Франсин – одна из основательниц общественной организации «Женщины в кино, на ТВ и видео» в Монреале.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовал с Франсин Зукерман по телефону.

Олег Сулькин: Надеюсь, у вас все хорошо и вы в полном порядке?

Франсин Зукерман: Да, спасибо. Месяц назад я вернулась в Канаду из Новой Зеландии последним самолетом, после чего рейсы прекратились. Новая Зеландия в отличной форме, Канада – в неплохой.

Хорошо, что наш премьер закрыл границу с США, откуда у нас распространялась заболеваемость. Знаю, что происходит в Нью-Йорке. Безумное время.

О.С.: История теракта в Мюнхене многократно описана и изучена в малейших деталях. Что побудило вас погрузиться в эту историю?

Ф.З.: Это правильное слово – погрузиться. Именно так я работаю. Не важно, известна эта история или нет, когда она произошла, недавно или много лет назад, я испытываю потребность полностью войти в нее. Где-то четыре года назад я узнала про Сильвию Рафаэль, агента израильской разведки с канадским паспортом. Именно ее связь с Канадой побудила меня погрузиться в историю Сильвии, в драму ее жизни и выйти на более общую тему теракта в Мюнхене и его последствий. Я задумалась о тех женщинах, жизнь которых была раздавлена трагедией и которые несут это тяжкое бремя по сей день.

О.С.: Итак, все началось с истории Сильвии. А как вы выбирали остальных героинь?

Ф.З.: Начну все-таки с Сильвии. Ее давно нет в живых. И это большая сложность. Мы долго думали, как рассказать ее историю. Она была столь одаренным, ярким, красивым человеком, отдавшим все без остатка своей опасной карьере. Затем я задалась вопросом: кто из израильских спортсменов, выступавших в Мюнхене, жив и может дать интервью? Конечно, выделялась судьба Эстер Рот-Шахаморов. В Мюнхене она нацеливалась на золотую медаль, фанатично тренировалась, но, когда в числе заложников, убитых палестинскими террористами, оказался ее тренер, она долго не могла оправиться от психологической травмы. Эстер – настоящий герой. Из вдов убитых израильтян я выбрала Энки Спицер. Она очень активна и деятельна, очень хорошо говорит, у нее прекрасный английский. Невероятно притягательная личность. У меня никаких сомнений относительно ее не возникло. Что касается Марианны Гладникофф, то она далеко не сразу согласилась с нами сотрудничать, а, согласившись, попросила сохранить ее анонимность.

О.С.: Как вы строили отношения с ними?

Ф.З.: Как всегда в документальном кино, все зависит от того, удалось ли вам завоевать доверие ваших героев. Это длительный и нелегкий процесс.

Предыдущий мой фильм потребовал семи лет. Этот я сделала примерно за четыре года.

О.С.: Рассказывая о своих героинях, вы неизбежно затрагиваете большую политику, вчера и сегодня. Я имею в виду ближневосточный конфликт и уроки Мюнхена в долгосрочном плане. Один из самых выразительных эпизодов – когда 14 детей убитых израильских спортсменов приехали на Олимпиаду в Атланту, куда впервые прибыла официальная спортивная делегация Палестины. И дети сказали: все нормально, зла не таим.

Ф.З.: Конфликт между Израилем и палестинцами очень глубок. Но этот и другие факты свидетельствуют, что насилие не может решить ни одну из проблем и что абсолютное большинство израильтян и палестинцев хотят мира. Не случайно мы заканчиваем фильм кадром с Энки, стоящей на границе между Израилем и полосой Газы. Атака и ответное возмездие, новая атака и новое возмездие. Это порочный круг, из него не вырваться. Что касается политической составляющей, то я старалась не углубляться в нее. Это слишком большая тема для одного документального фильма. Я знаю, что сейчас снимается телесериал о теракте в Мюнхене, был недавно снят документальный фильм о Сильвии Рафаэль и готовится игровой фильм о ней, а также фильм о теракте с палестинской точки зрения, где террористы будут представлены как «борцы за свободу». Я знаю, что Энки Спицер и еще одна вдова погибшего в теракте израильтянина отказались от участия в палестинском проекте.

О.С.: Учитывая сложности из-за пандемии коронавируса, как вы планируете дальнейшее продвижение фильма к зрителям?

Ф.З.: В эти дни фильм показывается на онлайновом кинофестивале в Мюнхене. Я должна была туда полететь, но в результате участвовала в презентации фильма виртуально, по компьютеру. Затем я планировала лететь в Израиль, но это тоже пока отменилось. Мы получаем много приглашений на онлайн-фестивали в разных странах, так что я очень надеюсь, что наш фильм увидят все, кого он интересует.