 

США приветствовали перемирие в Афганистане по случаю праздника Ид-аль-Фитр

25.05.2020, 4:20, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье приветствовал объявление Талибаном трехдневного прекращения огня по случаю праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) и симметричное ответное решение правительства Афганистана.

«Мы упорно работали, чтобы достичь этого момента, и я надеюсь, что эта передышка в конфликте даст афганскому народу пространство и безопасность, которых он заслуживает, чтобы отметить Ид-аль-Фитр, и в то же время даст Талибану и правительству возможность сделать дополнительные шаги в направлении к мирному будущему для их страны», – говорится в заявлении Помпео, распространенном в воскресенье.

«Соединенные Штаты сохраняют приверженность имплементации соглашения между США и Талибаном, а также совместной декларации США и Афганистана, – отметил госсекретарь. – С учетом урегулирования политического кризиса в Афганистане я надеюсь, что недавно назначенный председатель Высшего совета по национальному примирению доктор Абдулла Абдулла и президент [Ашраф] Гани воспользуются возможностью, чтобы устранить оставшиеся препятствия, из-за которых начало межафганских переговоров откладывалось, начиная с освобождения заключенных».

Глава американской дипломатии выразил надежду, что Талибан выполнит взятое обязательство и не допустит, чтобы освобожденные заключенные вернулись на поле боя.

«Мы надеемся, что это перемирие позволит укрепить доверие. Все стороны должны объединить усилия, чтобы, основываясь на это историческом перемирии по случаю праздника Ид-аль-Фитр, незамедлительно перейти к межафганским переговорам», – призвал Помпео.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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