Новый метод позволяет создавать керамические материалы за несколько секунд

25.05.2020, 4:15, Новости дня

Американскими учеными был разработан метод спекания, который позволяет создавать керамические материалы менее чем за минуту.

По словам ученых, новый способ превосходит другие методы быстрого спекания максимальной температурой, а также не требует дорогостоящего оборудования. С помощью нового метода можно решить проблему повышения скорости синтеза новых соединений.

Процесс метода сверхбыстрого высокотемпературного спекания основан на помещении спрессованной заготовки между двумя углеродными лентами и ее нагревании за счет электрического тока. Тепло, которое при этом выделяется, увеличивает температуру заготовки и этим позволяет предотвратить испарение исходных веществ. Процесс состоит из трех стадий: быстрого нагрева за 30 секунд, удерживания нужной температуры в течение 10 секунд и остывания конструкции до комнатной температур