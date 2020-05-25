 

Эксперты обеспокоены тем, что в ближайшие годы болота дельты Миссисипи могут уйти под воду

25.05.2020, 4:15, Новости дня

По словам ученых, глобальное потепление и повышение уровня моря могут привести к тому, что болота дельты Миссисипи в ближайшее время могут уйти под воду.

Во время исследования ученые использовали сотни образцов керна, которые были собраны для изучения реакции болот на разную скорость подъема уровня моря за последние 8 500 лет.

Обнаружилось, что болота обладают способностью подниматься вместе с уровнем моря приблизительно на 10 мм в год. По словам ученых, если эти темпы будут увеличиваться, то болотистые местности могут уйти под воду. Дельта Миссисипи утонет через пятьдесят лет, если скорость подъема уровня моря будет 7,5 мм в год выше скорости подъема уровня болот.



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